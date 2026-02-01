Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал присоединение Россией новых областей. Однажды политик разрезал торт в виде карты Украины, отделив новые границы, рассказал aif.ru его экс-помощник Василий Власов.

«Мне запомнилась история с тортом в виде Украины, который покрыли кремом в цветах флага. Владимир Вольфович разрезал торт ножом, отделив границу территорий, которые должны войти в состав России. Тогда речь шла о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне», — рассказал он.

Власов отметил, что Жириновский считал урегулирование ситуации на Украине вопросом глобальной геополитики.

«В основном была идея, что Путин, Трамп и Си договорятся и разрешат украинский конфликт», — добавил бывший помощник.

Президент России Владимир Путин объяснял, что предсказания Жириновского сбываются благодаря эрудированности и подготовленности политика.