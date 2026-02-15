Медведев: зеленое ничтожество Зеленский будет жить, пока разваливает Украину

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет жить, пока продолжит разваливать Украину. На это указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев .

«Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: „Наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме“», — привел он слова Зеленского.

Медведев подчеркнул, что ответ со стороны России на очередной выпад будет предельно простым.

«Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — сказал зампред Совбеза.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после заявлений Зеленского назвал главу киевского режима просроченным обмылком и предположил, что он страдает психическим заболеванием.