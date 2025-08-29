Еще 30 лет назад предсказания болгарской провидицы Ванги многим казались бредом, но сейчас ее пророчества о России и Украине сбываются одно за другим. Она назвала имена тех, кто станет инициатором противостояния, предвидела его последствия и даже указала на человека, способного переломить ход событий. Что ожидает нашу страну в ближайшее время?

Слепота взамен на дар Вангелия Гуштерова родилась в 1911 году в бедной семье в Болгарии. В двенадцатилетнем возрасте смерч подхватил девочку, в итоге она осталась под ветками, а глаза засыпало песком. Родные не смогли ее вылечить, и ребенок ослеп. Однако утрату зрения компенсировал дар, который перевернул ее судьбу. Первый пророческий образ явился ей в 16 — Ванга узрела собственные похороны и осознала, что проживет восемьдесят пять лет. Предсказание осуществилось с погрешностью всего в один год: ее не стало 11 августа 1996-го.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Необразованная слепая крестьянка из Болгарии предвидела развал СССР, трагедию с башнями-близнецами, гибель подлодки «Курск». Ее дар был настолько небывалой силы, что за советами обращались главы правительств и ведущие исследователи. Каждое произнесенное ей слово и сегодня тщательно анализируют и изучают.

Черная земля будет смешана с кровью Первые тревожные слова о судьбе Донбасса провидица произнесла еще в 1993 году. Журналисту из Донецка Константину Долгову Ванга сказала фразу, показавшуюся полным безумием: «Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью. Сосед будет бить соседа». Спустя три года, незадолго до своей кончины, провидица вновь подтвердила слова переводчику Стояну Петрову: «Народ разделен будет. Брат против брата пойдет. Кровь прольется». В середине 90-х эти пророчества звучали как бессвязный бред. Украина и Россия были близкими народами, никто не мог даже представить, что спустя два десятилетия пророчество Ванги станет жестокой реальностью.

Фото: РИА «Новости»

Страшная война и шут, обративший всех в рабство Наиболее поразительное предсказание Ванга сделала в 1995 году. Услышав, что ее собеседник родился в Курской области, она провозгласила: «Война там будет страшная. Друг друга поубивают». Затем последовали слова, которые сегодня воспринимаются как готовый сценарий событий: «Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство». Здесь трудно не провести параллель с Петром Порошенко (а его в народе называли Порохом) и Владимиром Зеленским — бывшим комиком.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Восьмой изменит ход истории Ванга говорила. что Россию хранит Богородица, а «страны, которые с ней были, вернутся». Но одно из наиболее таинственных ее пророчеств гласило: «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Интерпретаторы до сих ведут дискуссии о скрытом значении этой фразы. Если вести отсчет украинских лидеров, то Владимир Зеленский — седьмой. Следовательно, его преемник — восьмой — способен сыграть решающую роль в трансформации статуса Украины. «Ванга действительно очень любила Россию, она говорила: „России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим“», — рассказывал переводчик провидицы Тодор Тодоров.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Опустошение Европы и апокалипсис Одни из самых мрачных предсказаний были связаны с 2025 годом. Ванга предрекала «первый апокалипсис» — глобальный кризис в Европе, способный унести жизни до половины жителей континента. Она говорила, что Европа опустеет, на улицах мегаполисов «воцарится тишина». События недавнего времени — миграционные потрясения, экономические трудности, нарастание напряженности — побуждают переосмыслить эти пророчества с новой точки зрения.

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / www.globallookpress.com

Россия — властелин мира Пророчила Ванга и третью мировую войну, которая вспыхнет на Востоке и обернется разрушениями для Запада. Исход этого конфликта, согласно ее видениям, окажется неожиданным: «Россия станет властелином мира», говорила она. В условиях современной геополитики это звучит почти фантастически, однако изменения последних лет, смещение центров влияния с Запада на Восток заставляют воспринимать пророчество с большей серьезностью. Невидящая женщина из болгарского села различала то, что ускользало от зрячих. Ее предсказания о России казались фантастикой, но теперь обретают особый смысл: «От России идет свет. Россия станет кормилицей мира».