Напавший на Фарион мужчина следил за ней несколько недель

Выстреливший в голову бывшему депутату Верховной раде Украины Ирине Фарион за несколько недель до нападения часто появлялся во дворе ее дома и ни от кого не скрывался. Об этом изданию «Общественное» сообщили соседи погибшего политика.

Местная жительница Мария Бабюк увидела, как мужчина сбегал с места преступления. По ее словам, на протяжении нескольких недель он регулярно приходил во двор и даже общался с соседями.

«Он здесь две недели наблюдал и только смотрел сюда. Он здесь был каждый день с позапрошлой недели. Каждый день в 10 часов сидел на лавочке», — заявила собеседница журналистов.

Бабюк добавила, что мужчина ни у кого не вызывал подозрений. Сам он говорил, что приехал во Львов из Тернополя. Никто даже не догадывался о том, что он готовит.

Заявление собеседницы журналистов подтвердил еще один местный житель, который отказался от представления. Он пояснил, что молодой человек всегда приходил во двор в головном уборе и больших очках. Собеседник не исключил, что такой образ он выбрал, чтобы его никто не узнал.

Нападение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион произошло во дворе дома на улице Масарика во Львове в минувшую пятницу, 19 июля. Молодой человек выстрелил в висок 60-летней общественнице и скрылся с места происшествия. Пострадавшую женщину доставили в больницу Святого Пантелеймона, но спасти ее не смогли. Спустя несколько часов Фарион умерла, не приходя в сознание.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что следствие рассматривает две причины убийства Фарион: личную неприязнь и общественно-политическую деятельность. Также он не исключил, что ликвидация носит заказной характер.