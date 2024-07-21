Появились фото предполагаемого убийцы экс-депутата Рады Фарион

В украинских пабликах опубликовали фотографию предполагаемого убийцы бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На скриншоте из базы розыска МВД Украины указали, что подозреваемый является уроженцем Львовской области. Имя мужчины и его мотивы не назвали.

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион произошло во дворе дома на улице Масарика во Львове 19 июля. Молодой человек выстрелил в висок 60-летней женщине и сбежал. Националистка умерла в больнице Святого Пантелеймона, не приходя в сознание.

В МВД Украины заявили, что следствие рассматривает две причины убийства Фарион: личную неприязнь и общественно-политическую деятельность.

Глава украинского МВД Игорь Клименко заявил, что следователи допустили наличие «российского следа» в убийстве экс- депутата Верховной рады.