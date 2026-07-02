Сегодня 20:47 Зебра и поворот со стрелкой. Когда нужно пропускать пешеходов и как оспорить штраф Автоюрист Славнов: водитель обязан уступить пешеходу, который подошел к дороге 0 0 0 Фото: Oksana Korol / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Водитель обязан уступить дорогу пешеходу, если маневр его транспортного средства заставляет человека изменить скорость или направление движения — это базовое правило, закрепленное в ПДД. Тем не менее на дороге возникает множество сопутствующих факторов, в числе которых — слепые зоны и особенности светофорного регулирования на перекрестках. Какие нюансы важно учитывать всем участникам дорожного движения, какие штрафы ждут автомобилистов при нарушении и можно ли их оспорить, разбирался 360.ru.

Цена невнимательности Размер наказания за игнорирование прав пешеходов на переходах регулируется статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях. По правилам, понятие «уступить дорогу» подразумевает, что водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, если это заставит пешехода сменить направление или темп. Если человеку на зебре все-таки пришлось ускориться, замедлиться, остановиться или обойти машину, произошло нарушение. Сумма штрафа варьируется от 1500 до 2500 рублей. Какое именно наказание назначить, решит работник ГИБДД. Немаловажную роль здесь может сыграть история нарушений водителя. Если автомобилист попался впервые или же вовсе не допускал подобных огрехов, скорее всего, ему выпишут минимальный штраф. Однако водителям, которых уже наказывали за такие маневры, придется раскошелиться на максимальную сумму.

Фото: РИА «Новости»

Главная ловушка для водителей Несмотря на четко прописанные ПДД, на дорогах зачастую возникают спорные ситуации, когда каждый из участников дорожного движения уверен в своей правоте. В частности, такое случается на перекрестках, где установлена дополнительная информационно-световая секция. Обычно это стрелка, разрешающая поворот, и рядом с ней — силуэт пешехода. Случается такое, что водители ошибочно воспринимают загоревшуюся стрелку как зеленый свет с абсолютным приоритетом. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с 360.ru напомнил о ключевом правиле. «Такая дополнительная секция обозначает, что водитель может выполнять поворот, но при этом обязательно должен уступить дорогу пешеходам. Именно пешеходы здесь приоритет. Необходимо уступить, а только потом ехать», — пояснил эксперт. Когда водитель обязан остановиться? По словам автоюриста, предоставлять приоритет движения переходу водитель обязан как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах. Соблюдать требование должны и сами пешеходы, пересекая проезжую часть только в местах, оборудованных для этого.

Это может быть наземный, подземный пешеходный переходы, а также зебра. Если пешеход только подходит к зебре в преддверии перехода, автомобилист уже обязуется уступить. И тем более если человек уже ступил на проезжую часть. Дмитрий Славнов

Славнов также обратил внимание на еще одну категорию пользователей дорог — велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности. Они не имеют права пересекать дорогу по переходу верхом. «Нужно подъехать, спешиться, убедиться в безопасности перехода и только после этого переходить. Убедиться в безопасности нужно в любом случае — бывает, что водитель засмотрелся или ему стало плохо за рулем», — предупредил Дмитрий.

Фото: РИА «Новости»

Что такое слепая зона Кроме того, даже самый добросовестный водитель может не заметить пешехода по чисто технической причине. Речь идет о так называемых слепых зонах, создаваемых стойками кузова. Особенно это актуально при поворотах, когда траектория движения автомобиля и пешехода пересекаются.

Пешеход может попасть за стойку. Бывает такое, что человек идет по переходу, и водитель движется с определенной, очень низкой скоростью. Амплитуда и траектории совпадают, и автомобилист может не увидеть пешехода.

Собеседник 360.ru подчеркнул: прежде чем начать переходить дорогу, лучше убедиться, что водитель вас все-таки видит. Эксперт напомнил, что ответственность практически всегда ложится на того, кто за рулем. Закон требует быть готовым к любому развитию событий: пункт правил 10.1 Правил дорожного движения гласит, что водитель обязан выбирать скорость, которая не только не превышает установленные ограничения, но и учитывает дорожные условия, в том числе интенсивность потока и видимость. «Мы как автовладельцы должны соблюдать скоростной режим, учитывать метеорологические условия, боковой интервал, другие возможные факторы, чтобы в случае крайней необходимости можно было вовремя остановиться», — пояснил Славнов.

Фото: РИА «Новости»

Оспаривание штрафа: реально ли? Несмотря на то что дорожные камеры фиксируют нарушения автоматически, сбои все же возможны: не тот госномер авто или же случаи, когда до пешехода еще было достаточно далеко. Уверенный в своей правоте водитель может оспорить штраф. Для этого необходимо в десятидневный срок с даты постановления подать жалобу в ГИБДД. Главный козырь автомобилиста — видеорегистратор. Запись, подтверждающая, что пешеходу не пришлось менять траекторию или скорость, может стать решающим аргументом. Видео можно записать на флешку и передать сотруднику ГИБДД вместе с жалобой. Ответ должен поступить в течение 10 дней. Философия безопасности Будущим и начинающим водителям Дмитрий Славнов порекомендовал придерживаться негласного правила: контролировать не только себя, но и того, кто спереди, а также того, кто позади. «Дураков на дорогах очень много. Говорю всем своим клиентам: когда садитесь за руль, двери виртуальной колонии, к сожалению, открываются. Потому что мы не знаем, как сработают тормоза у той или иной машины, кто выскочит за следующим поворотом. Важно стараться контролировать не только себя, но и остальных», — заключил собеседник 360.ru.