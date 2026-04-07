Акция по безопасности пешеходов прошла в Воскресенске

В лицее имени П. В. Стрельцова прошла акция по безопасности на дороге с участием сотрудников Госавтоинспекции и отряда ЮИД «Перекресток». Школьникам показали, как правильно переходить проезжую часть на регулируемом переходе и на что обращать внимание.

Сотрудники дорожной полиции и участники отряда юных инспекторов движения провели акцию на одном из оживленных участков дороги рядом с учебным заведением. Они выбрали регулируемый пешеходный переход, чтобы на практике разобрать безопасный алгоритм действий.

Юные инспекторы вместе с автоинспектором объяснили детям последовательность перехода дороги. Особое внимание уделили необходимости смотреть по сторонам, не отвлекаться на мобильные устройства и сохранять осторожность даже при зеленом сигнале светофора.

«Важно не просто знать правила, а применять их каждый день. Даже на разрешающий сигнал нужно убедиться, что водители остановились», — отметил представитель Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства напомнили, что пешеход обязан оценить дорожную обстановку перед выходом на проезжую часть. Также нельзя создавать помехи транспорту и выходить на дорогу из-за препятствий, ограничивающих обзор.

В завершение участникам раздали памятки с основными правилами безопасного поведения на дороге.