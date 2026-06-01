Новый подземный переход построят на оживленном перекрестке в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновская, известного как «Крест». Работы на объекте вышли на этап монтажа конструкций и гидроизоляции.

На строительной площадке завершено бетонирование лестничных маршей и стен подземной части перехода. Сейчас рабочие занимаются гидроизоляцией лестничных сходов и устанавливают металлоконструкции входных групп. Проект предусматривает выходы на все четыре стороны перекрестка, что должно снизить риски для пешеходов и улучшить движение на оживленном участке дороги.

Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он отметил, что строительство идет по плану и основные бетонные работы уже выполнены.

«Строители завершили бетонирование дна перехода и приступили к устройству гидроизоляции лестничных сходов. Одновременно ведется монтаж металлоконструкций входных групп», — сказал Владимир Волков.

Решение о строительстве принято с учетом обращений жителей и включено в народную программу партии «Единая Россия». Объект должен стать частью транспортной инфраструктуры и повысить безопасность пешеходов на этом участке.

Завершить строительство подрядная организация планирует в 2026 году. Параллельно в округе продолжается ввод в эксплуатацию еще одного подземного перехода на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Красной. Там уже открыли движение по двум лестничным сходам.