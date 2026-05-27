Минтранс Подмосковья призвал соблюдать ПДД при поездках на электросамокатах
Летом на дорогах традиционно растет количество автомобилей, мотоциклов, велосипедов и самокатов. Вместе с этим увеличиваются и риски ДТП. В Минтрансе Подмосковья призвали строго соблюдать правила движения при использовании любых средств индивидуальной мобильности.
На одном самокате можно передвигаться только одному человеку. Этот вид транспорта запрещено использовать вдвоем или втроем.
В министерстве напомнили, что нельзя ездить в состоянии опьянения, важно быть вежливыми и уважать всех участников движения. Также необходимо спешиваться на пешеходном переходе и не бросать самокат посреди дороги при парковке.
«Родителям не стоит отпускать детей одних кататься на самокатах на дорогах общего пользования — это опасно. Обеспечьте их защитной экипировкой, и проследите, чтобы они ездили в безопасных местах на специальных площадках», напомнили в ведомстве.