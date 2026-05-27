Минтранс Подмосковья призвал соблюдать ПДД при поездках на электросамокатах

Летом на дорогах традиционно растет количество автомобилей, мотоциклов, велосипедов и самокатов. Вместе с этим увеличиваются и риски ДТП. В Минтрансе Подмосковья призвали строго соблюдать правила движения при использовании любых средств индивидуальной мобильности.

На одном самокате можно передвигаться только одному человеку. Этот вид транспорта запрещено использовать вдвоем или втроем.

В министерстве напомнили, что нельзя ездить в состоянии опьянения, важно быть вежливыми и уважать всех участников движения. Также необходимо спешиваться на пешеходном переходе и не бросать самокат посреди дороги при парковке.