Водителям объяснили, что новые правила штрафов учитывают не пересечение «зебры», а создание помехи для пешехода

В России изменились правила оценки ситуаций на пешеходных переходах. Теперь ключевым критерием для штрафа стало создание реального препятствия для пешехода, а не просто пересечение разметки, сообщил URA.RU .

По новым правилам, автомобиль не обязан останавливаться мгновенно после того, как пешеход вступил на «зебру». Если траектории движения пешехода и автомобиля не пересекаются, и водитель не создает опасных ситуаций, его действия считаются законными. Штраф возможен, если пешеход вынужден замедлиться, изменить траекторию или остановиться из-за автомобиля.

Особое внимание следует уделять участкам с ограниченной видимостью, перекресткам с поворотами, выездам из дворов и парковок. Именно там чаще всего выписывают штрафы за непропуск пешеходов. Также нужно пропускать людей, которые подходят к автобусу или выходят из него.

В 2026 году штраф за непропуск пешехода остается прежним: 1500 рублей за первое нарушение, 2500 — за повторное или грубое. В первые 20 дней можно оплатить со скидкой 25%. При просрочке платежа дело передадут судебным приставам, счета могут заблокировать.

Развитие систем фото- и видеофиксации внесло изменения в оценку ситуаций на дорогах. Теперь учитываются не только расположение объектов, но и поведение участников движения. Однако возможны ошибочные штрафы, поэтому водителям советуют заранее снижать скорость у пешеходного перехода и пропускать пешеходов при сомнениях в безопасности маневра. Это поможет избежать разбирательств.