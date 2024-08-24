«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году
Автоэксперт Казаченко: повышение утильсборов отразится на стоимости машин
Минпромторг России представил проект постановления об увеличении утилизационного сбора. Документ прошел публичные обсуждения 9 августа, после чего его отправили на рассмотрение правительством. Если проект примут, новые ставки вступят в силу с 1 октября 2024 года. Как инициатива отразится на стоимости автомобилей — в материале 360.ru.
Что такое утильсбор
Утилизационный сбор — это налог, который импортеры и производители должны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство.
Изначально утильсбор ввели из экологических соображений. Цель заключалась в том, чтобы стимулировать автовладельцев менять устаревшие и вредные для экологии машины на более современные и безопасные модели. Это должно было способствовать снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшению экологической ситуации.
В современных условиях термин «утилизационный сбор» пересмотрели. По задумке авторов инициативы, зарубежные производители авто будут переносить производства на территорию России. В стране появятся новые рабочие места, бюджет получит дополнительные доходы: сначала — в виде утильсбора, потом — в виде налогов.
Размер утильсбора до 1 октября и почему его надо повышать
Увеличение тарифов необходимо для поддержи российского авторынка, заявлял занимавший тогда должность главы Минпромторга, ныне первый зампред правительства Денис Мантуров «Интерфаксу». По его словам, в текущих условиях отечественные производители не могут конкурировать с зарубежными фирмами и увеличивать свои продажи.
Все производители продающихся в России машин обязаны платить утильсбор согласно требованию Всемирной торговой организации (ВТО). Но российским компаниям сбор компенсируют через субсидии — это дает им определенное преимущество.
Базовая ставка и коэффициенты утильсбора зависят от характеристик автомобиля и категории плательщика, это регулируется постановлением правительства. Например, для машины с объемом двигателя от одного до двух литров, ввезенного с целью продажи, размер сбора составляет 300 600 рублей.
Как изменится утилизационный сбор после 1 октября 2024
Согласно проекту постановления, возможность оплаты льготного утильсбора сохранится для физлиц, которые приобрели один автомобиль за год с объемом двигателя до трех литров, оплатили таможенные пошлины и не планируют продавать машину в ближайший год. Для авто с объемом двигателя свыше трех литров, а также гибридов и электромобилей для личного пользования коэффициенты сбора вырастут в два раза.
Для тех, кто занимается покупкой автомобилей за рубежом с целью их перепродажи в России, Минпромторг запланировал постепенное увеличение утилизационного сбора. Нововведение коснется как физических, так и юридических лиц. С 1 октября 2024 года ставки могут вырасти на 70-80%, до 2030 года их будут увеличивать на 10-20%.
Как изменится стоимость автомобилей после повышения утильсбора
Все повышения утильсборов отразятся на стоимости автомобилей, рассказал 360.ru вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
«Любое повышение повлечет за собой повышение стоимости. Это, наверное, коснется даже тех автомобилей, которые производятся у нас. <…> Все потихоньку сделают повышение, ссылаясь на какие-то нормы, законы», — отметил эксперт.
К тому же, по его словам, рынок «бэушных» машин в России довольно дорогой, особенно это касается авто, которые не производят на территории страны.
Естественно, будет повышение, поэтому все отразится на кошельке потребителя.
Александр Казаченко
Что касается прихода иностранных компаний, то в связи с антироссийскими санкциями в ближайшее время на отечественный рынок никто заходить не будет, считает автоэксперт.
«У нас вход на рынок открыт только китайским производителям, либо тем производителям, которые находятся в странах, которые не поддерживают санкции. Наверное, еще есть возможность занять два-три завода, которые остались от ушедших производителей, какими-то китайскими партнерами. Но новые заводы, мне кажется, китайцы с нуля строить не будут, не планируют, пока есть возможность еще зайти на рынок, где у нас стоят пустующие огромные заводские площади», — заявил Казаченко.
Таблица утильсбора с 1 октября 2024 года
Для автомобилей до возрастом до трех лет:
Сумма утильсбора до 1 октября 2024 года
Примерная сумма утильсбора с 1 октября 2024 года
Для авто с объемом ДВС до 1 литра
81 200
150 200
Для авто с объемом ДВС от 1 до 2 литров
300 600
556 200
Для авто с объемом ДВС от 2 до 3 литров
844 800
1 562 800
Для авто с объемом ДВС от 3 до 3,5 литра
970 000
1 794 600
Для авто с объемом ДВС свыше 3,5 литра
1 235 200
2 285 200
Руководитель управления продаж и маркетинга компании «Мотор-Плейс» Максим Железняк считает, что увеличение утильсбора на приведет к росту стоимости среднего авто на 10%. Согласно данным Автостата, в первом полугодии 2024 года средняя цена машины в России составила 3,1 миллиона рублей. Речь идет в основном об авто с объемом двигателя от одного до двух литров.
Россиянам, желающим приобрести машину, не стоит откладывать это надолго как раз из-за повышения утильсбора, считает автоэксперт Александр Загоровский. По его мнению, китайские заводы не станут брать на себя затраты по уплате сбора.