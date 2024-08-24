Сегодня 12:23 «Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году Автоэксперт Казаченко: повышение утильсборов отразится на стоимости машин 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Эксклюзив

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Денис Мантуров

Минпромторг России представил проект постановления об увеличении утилизационного сбора. Документ прошел публичные обсуждения 9 августа, после чего его отправили на рассмотрение правительством. Если проект примут, новые ставки вступят в силу с 1 октября 2024 года. Как инициатива отразится на стоимости автомобилей — в материале 360.ru.

Что такое утильсбор Утилизационный сбор — это налог, который импортеры и производители должны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство. Изначально утильсбор ввели из экологических соображений. Цель заключалась в том, чтобы стимулировать автовладельцев менять устаревшие и вредные для экологии машины на более современные и безопасные модели. Это должно было способствовать снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшению экологической ситуации. В современных условиях термин «утилизационный сбор» пересмотрели. По задумке авторов инициативы, зарубежные производители авто будут переносить производства на территорию России. В стране появятся новые рабочие места, бюджет получит дополнительные доходы: сначала — в виде утильсбора, потом — в виде налогов.

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Размер утильсбора до 1 октября и почему его надо повышать Увеличение тарифов необходимо для поддержи российского авторынка, заявлял занимавший тогда должность главы Минпромторга, ныне первый зампред правительства Денис Мантуров «Интерфаксу». По его словам, в текущих условиях отечественные производители не могут конкурировать с зарубежными фирмами и увеличивать свои продажи. Все производители продающихся в России машин обязаны платить утильсбор согласно требованию Всемирной торговой организации (ВТО). Но российским компаниям сбор компенсируют через субсидии — это дает им определенное преимущество. Базовая ставка и коэффициенты утильсбора зависят от характеристик автомобиля и категории плательщика, это регулируется постановлением правительства. Например, для машины с объемом двигателя от одного до двух литров, ввезенного с целью продажи, размер сбора составляет 300 600 рублей.

Фото: Pxhere

Как изменится утилизационный сбор после 1 октября 2024 Согласно проекту постановления, возможность оплаты льготного утильсбора сохранится для физлиц, которые приобрели один автомобиль за год с объемом двигателя до трех литров, оплатили таможенные пошлины и не планируют продавать машину в ближайший год. Для авто с объемом двигателя свыше трех литров, а также гибридов и электромобилей для личного пользования коэффициенты сбора вырастут в два раза. Для тех, кто занимается покупкой автомобилей за рубежом с целью их перепродажи в России, Минпромторг запланировал постепенное увеличение утилизационного сбора. Нововведение коснется как физических, так и юридических лиц. С 1 октября 2024 года ставки могут вырасти на 70-80%, до 2030 года их будут увеличивать на 10-20%.

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Как изменится стоимость автомобилей после повышения утильсбора Все повышения утильсборов отразятся на стоимости автомобилей, рассказал 360.ru вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. «Любое повышение повлечет за собой повышение стоимости. Это, наверное, коснется даже тех автомобилей, которые производятся у нас. <…> Все потихоньку сделают повышение, ссылаясь на какие-то нормы, законы», — отметил эксперт. К тому же, по его словам, рынок «бэушных» машин в России довольно дорогой, особенно это касается авто, которые не производят на территории страны.

Естественно, будет повышение, поэтому все отразится на кошельке потребителя. Александр Казаченко

Что касается прихода иностранных компаний, то в связи с антироссийскими санкциями в ближайшее время на отечественный рынок никто заходить не будет, считает автоэксперт. «У нас вход на рынок открыт только китайским производителям, либо тем производителям, которые находятся в странах, которые не поддерживают санкции. Наверное, еще есть возможность занять два-три завода, которые остались от ушедших производителей, какими-то китайскими партнерами. Но новые заводы, мне кажется, китайцы с нуля строить не будут, не планируют, пока есть возможность еще зайти на рынок, где у нас стоят пустующие огромные заводские площади», — заявил Казаченко.

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Таблица утильсбора с 1 октября 2024 года Для автомобилей до возрастом до трех лет: Сумма утильсбора до 1 октября 2024 года Примерная сумма утильсбора с 1 октября 2024 года Для авто с объемом ДВС до 1 литра 81 200 150 200 Для авто с объемом ДВС от 1 до 2 литров 300 600 556 200 Для авто с объемом ДВС от 2 до 3 литров 844 800 1 562 800 Для авто с объемом ДВС от 3 до 3,5 литра 970 000 1 794 600 Для авто с объемом ДВС свыше 3,5 литра 1 235 200 2 285 200 Руководитель управления продаж и маркетинга компании «Мотор-Плейс» Максим Железняк считает, что увеличение утильсбора на приведет к росту стоимости среднего авто на 10%. Согласно данным Автостата, в первом полугодии 2024 года средняя цена машины в России составила 3,1 миллиона рублей. Речь идет в основном об авто с объемом двигателя от одного до двух литров. Россиянам, желающим приобрести машину, не стоит откладывать это надолго как раз из-за повышения утильсбора, считает автоэксперт Александр Загоровский. По его мнению, китайские заводы не станут брать на себя затраты по уплате сбора.