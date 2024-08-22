Автоэксперт Железняк предположил, что из-за утильсбора цены на автомобили вырастут на 10-20%

Возможное увеличение утилизационного сбора на автомобили с 1 октября 2024 года до 85% может привести к росту стоимости среднего автомобиля на 10%. Об этом «Ридусу» заявил руководитель управления продаж и маркетинга компании «Мотор-Плейс» Максим Железняк.

Он указал, что согласно данным Автостата, в первом полугодии 2024 года средняя цена автомобиля в России составила 3,1 миллиона рублей, при этом речь идет в основном о машинах с объемом двигателя от одного до двух литров.

В настоящее время утилизационный сбор для таких автомобилей составляет 300 тысяч рублей (без НДС) или 360 тысяч рублей (с НДС), или 11% от розничной цены. При увеличении утилизационного сбора на 85%, его доля в цене автомобиля возрастет до 21%, что и составит предполагаемые 10% разницы, за которые заплатят покупатели.

В течение следующих двух лет ожидается повышение утилизационного сбора на 20%, а затем еще четыре этапа по 10% до 2030 года. В результате, к 2030 году его доля в цене автомобиля достигнет 30%. Это означает, что в течение данного времени стоимость автомобиля вырастет лишь за счет утилизационного сбора на 20%, добавил аналитик.