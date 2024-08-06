Минпромторг и Минфин попросили назвать получателей средств утильсбора на авто

Ассоциация «Российские автодилеры» обратилась к Минпромторгу и Минфину с требованием объяснить, кому и в каком порядке будут направлять средства компенсации утильсбора. Об этом сообщил РБК .

Ведомства подтвердили изданию, что получили письмо от ассоциации и рассмотрят его.

Минпромторг считает, что правительство с помощью утилизационного сбора сможет реализовать комплекс мер господдержки, а индексация не окажет влияния на цены на отечественные авто, отметили в РБК. Ассоциация попросила власти пояснить условия, порядок и размеры получения этой компенсации для производителей, которые только планируют начать выпуск автомобильной техники в России.

«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», — указал представитель РоАД.

Пошаговую ежегодную индексацию утильсбора на машины, автобусы и спецтехнику установят с октября 2024 года до 2030 года. Сбор могут проиндексировать в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год.

Ранее главред журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что россияне будут пытаться купить машины до увеличения утильсбора. По его мнению, в то же время продажи машин в кредит просядут из-за роста ключевой ставки.