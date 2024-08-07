Минпромторг России решил пересмотреть вопрос увеличения утильсбора
Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на иномарки
Минпромторг России продолжает рассматривать возможность увеличения утилизационного сбора на автомобили, несмотря на ранее представленный проект постановления. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Ожидается, что повышение ставок утилизационного сбора станет причиной роста цен на автомобили уже в августе. Изначально предлагалось резко увеличить ставки на 70-85%, но министерство изменило свою позицию и продолжило анализировать ситуацию на рынке автотранспорта.
Сейчас принимаются меры государственной поддержки для стимулирования спроса на автомобили, включая программы льготного автокредитования и лизинга. Обсуждение инициативы по повышению утилизационного сбора запланировано на 9 августа.
Ранее российские автодилеры попросили власти разъяснить, кто и в каком порядке будет получать средства компенсации утильсбора.