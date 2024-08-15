Автоэксперт Загоровский порекомендовал не откладывать покупку автомобиля

В России могут увеличить утильсбор, что спровоцирует повышение цен на автомобили. В связи с этим россиянам не стоит откладывать покупку машины, рассказал «ФедералПресс» в ходе пресс-конференции автоэксперт Александр Загоровский.

По его словам, повышение утильсбора отразится на всем рынке. Если эта трата ранее предполагалась, автовладельцам лучше не затягивать с приобретением машины. При этом стопроцентной гарантии повышения долгосрочного утильсбора нет.

Загоровский также отметил, что сейчас у российского дилера хорошие взаимоотношения с китайским заводом, однако он не станет брать на себя затраты по уплате утильсбора.

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