11 августа 2026 20:19 Пьяный, агрессивный, опасный: как в России борются с авиадебоширами и кого не пустят на борт Авиаэксперт Прядка: нужны самые строгие меры в отношении неадекватных пассажиров Фото: Sergey Elagin / www.globallookpress.com Эксклюзив

Транспорт

Штрафы

Алкоголь

Самолеты

Россия

Авиакомпании

В начале недели в США угрозы со стороны пассажиров двух рейсов привели к применению чрезвычайных протоколов, включая блокировку воздушного движения. На этом фоне в мире вновь заговорили о безопасности полетов и борьбе с неадекватными пассажирами. Как обстоят дела с авиадебоширами в России, существуют ли у российских авиакомпаний свои черные списки и кого перевозчики вправе не пустить на борт, разбирался 360.ru.

Нулевая терпимость к авиадебоширам Происшествия с дебоширами на борту самолетов как в России, так и по всему миру случаются регулярно. По словам авиаэксперта Виктора Прядки, бороться с этой проблемой необходимо, поскольку неадекватное поведение пассажиров во время полета может привести к самым разнообразным последствиям, в том числе поставить по угрозу жизни десятков людей. «Могут пострадать и члены экипажа, и другие пассажиры. Может начаться паника на борту и многое другое. И естественно, такие инциденты наносят имиджевые потери авиакомпании, ведь все попадает в интернет и распространяется очень быстро. Нужно применять самые строгие меры в отношении неадекватных пассажиров», — сказал собеседник 360.ru. Прядка отметил, что дебоширов необходимо отслеживать, фиксировать и вносить в отдельные списки, а если нарушение допущено повторно — больше вообще не пускать на рейсы.

Фото: РИА «Новости»

Черные списки авиакомпаний в России: как это работает В России с 2018 года действует статья 107.1 Воздушного кодекса, позволяющая авиакомпаниям вести реестры лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Это и есть та самая правовая основа для черных списков. «В реестры авиакомпания вносит пассажиров, которые уже допускали неподобающее поведение на рейсах. Если нарушение произошло один раз, есть шанс, что в черный список вас не внесут. Но при повторных инцидентах есть основания полного запрета на перелеты», — пояснил Прядка. Однако есть нюанс: на сегодня пока не существует единого федерального реестра дебоширов — каждая авиакомпания ведет свой список. Впрочем, на государственном уровне и на уровне отраслевых объединений активно прорабатывается вопрос создания единой базы, а срок нахождения в реестре хотят увеличить с одного года до трех лет. Все это могло бы сделать систему еще эффективнее.

Фото: РИА «Новости»

Кого могут не пустить на борт Ответ на вопрос, кого именно перевозчики вправе не пустить на борт изначально, весьма прост: любого, кто создает угрозу безопасности полета или нарушает общественный порядок. По словам собеседника 360.ru, пассажира могут снять с рейса, если он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, грубо ругается с другими ожидающими посадки или с персоналом аэропорта, проявляет агрессию. Если же дебошир переборщил со спиртным или проявил себя другим образом уже во время полета, то его зафиксируют в кресле, а по прилете передадут полиции.

Допустим, подошла стюардесса, а пассажир обругал ее или вовсе допустил рукоприкладство. Аналогично — если устроил разборки с другими пассажирами. После приземления его ожидают наручники и путь в соответствующие места для дальнейшего разбирательства. Виктор Прядка

Чаще всего неадекватное поведение на борту связано именно с состоянием алкогольного опьянения, подтвердил в беседе с 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев. «К сожалению, количество инцидентов на борту не уменьшается. В большинстве своем они связаны с алкоголем, люди ведут себя неадекватно. Поэтому абсолютно правильно, что людей в изрядном подпитии в самолет просто не допускают», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Что грозит авиадебоширу по закону Юридические аспекты борьбы с дебоширами в России регулируются несколькими статьями. Соловьев рассказал, что на официальном уровне термина «авиадебошир» в законодательстве нет — это устоявшееся международное понятие, широко применяемое в обиходе. «Есть нарушители правил авиационной безопасности. Все зависит от конкретного вида допущенного нарушения», — пояснил юрист. Наказание может быть как административным, так и уголовным — в зависимости от тяжести содеянного пассажирам. За мелкое хулиганство, курение в салоне или неподчинение членам экипажа назначают штрафы от 500 до 5000 рублей либо арест на срок до 15 суток. За более серьезные действия, угрожающие безопасности полета или здоровью людей, предусмотрена уголовная ответственность. Дебоширу может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти или даже семи лет.

Фото: РИА «Новости»

Нужно ли ужесточение законодательства в сфере авиабезопасности Вопрос о том, стоит ли ужесточать наказание, давно вызывает дискуссии среди общественности. С одной стороны, статистика демонстрирует, что число случаев дебошей во время полетов не спешит снижаться. С другой — уже существующие меры не выглядят чрезмерно мягкими.

В целом в сфере авиационной безопасности у нас сейчас действуют достаточно жесткие протоколы как по осмотрам, так и по пропуску в серую и белую зоны. Мы наконец-то пришли к единому знаменателю, и уже какой-нибудь влиятельный человек на машине со своими друзьями не проедет прямо к трапу. Все-таки мы здесь навели порядок. Иван Соловьев