В России могут увеличить срок бана для авиадебоширов

В 2026 году Минтранс намерен доработать нормативную базу по борьбе с дебоширами в самолетах и увеличить срок запрета на перелеты для них до трех лет. Об этом «Вестям» сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, также рассматривается возможность обмена между авиакомпаниями черными списками пассажиров.

«Мы доработаем нормативную базу. Чтобы, во-первых, авиакомпании могли списками обмениваться между собой. А во-вторых, чтобы срок бана был не год, а три», — заявил Никитин.

Закон о черных списках авиадебоширов действует с 2018-го. Сейчас срок бана ограничен годом, перевозчики могут отказывать определенным пассажирам в продаже билетов за случаи деструктивного поведения на борту.

Ранее на рейсе из Москвы в Омск экипаж скрутил нетрезвого дебошира с помощью скотча. По прилете против него завели административное дело.