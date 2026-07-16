Буйный пассажир пытался открыть аварийный люк на борту самолета в Хабаровск

МВД: в Хабаровске задержан авиадебошир из Красноярска, пытавшийся открыть люк

Неадекватный мужчина при перелете из Красноярска в Хабаровск ругался и пытался открыть аварийный люк. Ему грозит уголовное наказание, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сотрудников линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска вызвали на прибывший из Красноярска борт из-за буйного пассажира. Очевидцы рассказали, что 40-летний мужчина находился в неадекватном состоянии, нецензурно выражался, самостоятельно пытался открыть аварийный выход и не реагировал на требования членов экипажа.

Полиция задержала его и составила протокол по статье 6.9 КоАП России («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее бортпроводники одной из российских авиакомпаний связали дебошира скотчем до приезда полиции. Он представлял угрозу для окружающих.