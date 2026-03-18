Пассажир самолета шокировал охотой на стюардессу. Теперь ему грозит тюрьма

Сингапурские власти предъявили обвинения 36-летнему гражданину Индии Акашу Тивари. Он устроил охоту на стюардессу Singapore Airlines прямо во время полета, о деталях происшествия сообщило издание CNA .

Мужчина начал приставать к бортпроводнице, когда та обслуживала других пассажиров рядом с его креслом. Он потрогал ее за ягодицы, женщина отреагировала предупреждением. Она потребовала прекратить домогательства.

Однако Тивари не успокоился.

Когда стюардесса направилась в кухонный отсек, чтобы подготовиться к посадке, агрессивный пассажир последовал за ней. Он загнал женщину в угол в замкнутом пространстве и продолжал преследовать ее уже в проходе лайнера, игнорируя протесты. Остановить преследователя удалось только после вмешательства старшего бортпроводника.

Сотрудники авиационной полиции арестовали дебошира сразу после приземления в аэропорту Чанги. Сам подсудимый свою вину полностью отрицает.

По законам Сингапура ему грозит серьезное наказание: за домогательства мужчина может получить до трех лет лишения свободы, крупный штраф или даже удары палками. Дополнительно за угрожающее поведение и причинение психологического стресса предусмотрено до полугода тюрьмы.

