Самолет экстренно сел в Сургуте из-за пьяного дебошира на борту

Самолет, летевший рейсом Москва – Якутск, совершил экстренную посадку в Сургуте. Командир борта принял такое решение из-за буйного пассажира, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Житель Липецкой области во время полета встал с места и, нецензурно бранясь, начал обливать окружающих водой. На просьбы прекратить так себя вести он не реагировал.

После этого пьяный мужчина забежал в салон бизнес-класса, где его остановили бортпроводники и другие пассажиры. Дебошира задержали в Сургуте поднявшиеся на борт сотрудники транспортной полиции.

«В текущем году этот гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение», — отметила Волк.

Против мужчины составили материалы по нескольким статьям КоАП, затем его поместили в вытрезвитель. Самолет продолжил выполнять рейс через час после вынужденной посадки.

Ранее буйного пассажира задержали в Хабаровске. Неадекват пытался во время полета открыть аварийный выход.