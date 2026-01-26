Сегодня 21:38 Стресс-тест российской авиации. Главное о масштабном сбое в системе Leonardo 0 0 0 Фото: Andrey Titov / www.globallookpress.com Транспорт

Днем 26 января российская авиационная отрасль столкнулась с серьезным испытанием — масштабным техническим сбоем в системе бронирования Leonardo. Крупнейшим перевозчикам, включая «Аэрофлот» и «Победу», пришлось временно ограничить оформление и возврат билетов, а аэропортам — перейти на ручной режим регистрации пассажиров. Как система справилась с неполадками и как в целом сумела заменить западные аналоги — в материале 360.ru.

Испытание на прочность Реакция на сбой была незамедлительной. В Ростехе, который занимается развитием системы, создали оперативный штаб с привлечением большого числа разработчиков «Сирены-Трэвел» и специалистов «Аэрофлота». К работе также подключились Минтранс и Росавиация. Совместной задачей было не только восстановить функционал системы, но и обеспечить стабильность расписания полетов.

Сбой затронул все столичные аэропорты, а также воздушные гавани регионов. Некоторые авиакомпании, в том числе группа «Аэрофлот», Azur Air, UTair, ограничили оформление и возврат билетов, регистрацию пассажиров на рейсы. Со сложностями в работе системы бронирования столкнулась и белорусская авиакомпания «Белавиа» — она тоже использует Leonardo.

«Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании „Сирена Тревел“», — заявили в Ростехе.

Усилия увенчались успехом, и кризисную ситуацию удалось решить довольно быстро: работу системы восстановили примерно за два часа. В Минтрансе России добавили, что проанализируют случившееся на совещании оперативного штаба, в котором примет участие руководство ведомства.

Фото: РИА «Новости»

Уже не первый вызов Сегодняшний сбой — не первая проблема, с которой столкнулась система Leonardo. Она уже подвергалась испытаниям, в том числе кибератакам. В 2023 году Ростех заявлял о возобновленных DDoS-атаках, шедших с территории нескольких стран, сообщало РИА «Новости». Систему удалось удержать благодаря стараниям специалистов. В 2024-м также фиксировались трудности с оформлением билетов, хотя регистрация пассажиров работала штатно. Подобные сбои в глобальных системах бронирования — не уникальная российская реальность, а общемировая проблема. Например, в 2013 году американскую систему Sabre, которой до Leonardo пользовались и российские авиакомпании, парализовало на полтора часа. ЧП затронуло больше 300 перевозчиков по всему миру. В 2017-м масштабные неполадки произошли у одной из ведущих международных систем Amadeus, что обернулось задержками рейсов у более чем 130 авиакомпаний. Эти случаи вполне оправдывают курс на технологический суверенитет в стратегических отраслях.

Фото: РИА «Новости»

Отечественный флагман на страже неба Разработка Leonardo, ставшей нервной системой гражданской авиации нашей страны, стартовала в конце 2011 года, а официальный запуск состоялся в 2014-м. Это полностью российская автоматизированная информационная система, название которой отдает дань уважения ученому Леонардо да Винчи, составившему первый «Кодекс о полете птиц», рассказали РИА «Новости» в Ростехе. Изначально разработчики Leonardo стремились обеспечить персонифицированный сервис для пассажиров, но спустя несколько лет появились импульсы к тотальной миграции на отечественную платформу. Уже в 2019 году в постановлении правительства шла речь о локализации систем бронирования для снижения зависимости от иностранного ПО. А в 2022-м наступили геополитические изменения, после которых уход западных провайдеров оказался неизбежным. Именно Leonardo не дал рухнуть пассажирским авиаперевозкам в стране. К осени 2022-го все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы. Пионерами стали Red Wings, «Ямал», UTair, позже подключились «Аэрофлот» и «Победа».

Фото: РИА «Новости»

Экспорт технологий: какие территории охватит Leonardo в будущем На сегодня Leonardo пользуются 64 авиакомпании, включая иностранных партнеров, таких как белорусская «Белавиа» и венесуэльская Conviasa S.A. Российские авиакомпании перевезли с ее помощью 210 миллионов пассажиров с 2023-го по март 2025 года. В Ростехе подчеркнули, что экосистема успешно развивается и готова к экспорту. В частности, планируется организация центра компетенций по сопровождению внедрения Leonardo в странах Латинской Америки. Также ключевыми направлениями станут страны-партнеры в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. «В ближайшие годы разработчики сосредоточатся на углублении интеграции с авиакомпаниями стран ЕАЭС, БРИКС, создании единого пространства программ лояльности и совершенствовании сервисов для международных перевозок», — заключил директор по развитию «РТ-Проектные технологии» Александр Кужекин.