Стресс-тест российской авиации. Главное о масштабном сбое в системе Leonardo
Днем 26 января российская авиационная отрасль столкнулась с серьезным испытанием — масштабным техническим сбоем в системе бронирования Leonardo. Крупнейшим перевозчикам, включая «Аэрофлот» и «Победу», пришлось временно ограничить оформление и возврат билетов, а аэропортам — перейти на ручной режим регистрации пассажиров. Как система справилась с неполадками и как в целом сумела заменить западные аналоги — в материале 360.ru.
Испытание на прочность
Реакция на сбой была незамедлительной. В Ростехе, который занимается развитием системы, создали оперативный штаб с привлечением большого числа разработчиков «Сирены-Трэвел» и специалистов «Аэрофлота».
К работе также подключились Минтранс и Росавиация. Совместной задачей было не только восстановить функционал системы, но и обеспечить стабильность расписания полетов.
Интересно
«Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании „Сирена Тревел“», — заявили в Ростехе.
Усилия увенчались успехом, и кризисную ситуацию удалось решить довольно быстро: работу системы восстановили примерно за два часа. В Минтрансе России добавили, что проанализируют случившееся на совещании оперативного штаба, в котором примет участие руководство ведомства.
Уже не первый вызов
Сегодняшний сбой — не первая проблема, с которой столкнулась система Leonardo. Она уже подвергалась испытаниям, в том числе кибератакам.
В 2023 году Ростех заявлял о возобновленных DDoS-атаках, шедших с территории нескольких стран, сообщало РИА «Новости». Систему удалось удержать благодаря стараниям специалистов. В 2024-м также фиксировались трудности с оформлением билетов, хотя регистрация пассажиров работала штатно.
Подобные сбои в глобальных системах бронирования — не уникальная российская реальность, а общемировая проблема.
Например, в 2013 году американскую систему Sabre, которой до Leonardo пользовались и российские авиакомпании, парализовало на полтора часа. ЧП затронуло больше 300 перевозчиков по всему миру.
В 2017-м масштабные неполадки произошли у одной из ведущих международных систем Amadeus, что обернулось задержками рейсов у более чем 130 авиакомпаний.
Эти случаи вполне оправдывают курс на технологический суверенитет в стратегических отраслях.
Отечественный флагман на страже неба
Разработка Leonardo, ставшей нервной системой гражданской авиации нашей страны, стартовала в конце 2011 года, а официальный запуск состоялся в 2014-м.
Это полностью российская автоматизированная информационная система, название которой отдает дань уважения ученому Леонардо да Винчи, составившему первый «Кодекс о полете птиц», рассказали РИА «Новости» в Ростехе.
Изначально разработчики Leonardo стремились обеспечить персонифицированный сервис для пассажиров, но спустя несколько лет появились импульсы к тотальной миграции на отечественную платформу.
Уже в 2019 году в постановлении правительства шла речь о локализации систем бронирования для снижения зависимости от иностранного ПО. А в 2022-м наступили геополитические изменения, после которых уход западных провайдеров оказался неизбежным.
Именно Leonardo не дал рухнуть пассажирским авиаперевозкам в стране. К осени 2022-го все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы. Пионерами стали Red Wings, «Ямал», UTair, позже подключились «Аэрофлот» и «Победа».
Экспорт технологий: какие территории охватит Leonardo в будущем
На сегодня Leonardo пользуются 64 авиакомпании, включая иностранных партнеров, таких как белорусская «Белавиа» и венесуэльская Conviasa S.A. Российские авиакомпании перевезли с ее помощью 210 миллионов пассажиров с 2023-го по март 2025 года.
В Ростехе подчеркнули, что экосистема успешно развивается и готова к экспорту. В частности, планируется организация центра компетенций по сопровождению внедрения Leonardo в странах Латинской Америки. Также ключевыми направлениями станут страны-партнеры в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
«В ближайшие годы разработчики сосредоточатся на углублении интеграции с авиакомпаниями стран ЕАЭС, БРИКС, создании единого пространства программ лояльности и совершенствовании сервисов для международных перевозок», — заключил директор по развитию «РТ-Проектные технологии» Александр Кужекин.