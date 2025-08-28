Нужен рынок сбыта. Зачем усиливать запрет на закупку иностранных ПК для госнужд?

Усиление запрета на закупку иностранных компьютеров и ноутбуков для госнужд позволит стимулировать приобретение отечественной техники. Об этом 360.ru сообщил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

По его словам, участники рынка электроники обратились к Минпромторгу с абсолютно верной инициативой об ужесточении правила «второй лишний».

«У нас есть собственные технологические возможности: процессоры, материнские платы, микроэлектронная отрасль. И если мы не будем стимулировать закупки российской продукции хотя бы на уровне госкомпаний, то ничего и не будет развиваться. Нужен рынок сбыта, и мы должны его формировать», — сказал Корнейчук.

Кроме того, мера повлечет за собой множество других преимуществ, таких как создание рабочих мест, развитие инженерии, науки и прочего.

Эксперт констатировал, что на сегодняшний день отечественные технологии отстают от западных, но разрыв реально сократить с помощью нескольких факторов, первым из которых собеседник 360.ru назвал достаточное финансирование отрасли.

«Также нужно готовить и трудоустраивать кадры с хорошей, конкурентной заработной платой. Высококвалифицированный специалист не должен думать, куда ему эмигрировать, чтобы больше получать. Пусть достойно зарабатывает дома», — отметил Корнейчук.

Эксперт добавил, что необходимо развивать международную кооперацию с дружественными странами. В частности, для России будет лучше, если производство чипов станут вести на заводах материкового Китая, а не Тайваня, вынужденного подчиняться американским санкциям.

Ранее стало известно, что в России операторов связи проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры.