Масштабный сбой произошел в системе бронирования Leonardo

«Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров и багажа, оформление и возврат билетов из-за технического сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Тревел»). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Перевозчик заверил, что сервис делает все возможное для скорейшего восстановления штатной работы.

С аналогичной проблемой столкнулись и в авиакомпании «Победа». Пассажиров в аэропортах регистрируют в ручном режиме.

В «Ростехе» уточнили, что после сбоя в Leonardo создали оперативный штаб.

«Создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с ПАО „Аэрофлот“, в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов „Сирена-Тревел“», — рассказали в корпорации РИА «Новости».

Специалисты Минтранса и Росавиации вместе с авиакомпаниями и аэропортами приступили к работе над тем, чтобы минимизировать влияние возникших сложностей в работе системы бронирования Leonardo на расписание полетов.

«Например, где это возможно, осуществляется ручной способ регистрации граждан на рейсы, принимаются другие меры реагирования», — подчеркнули в пресс-службе Минтранса.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с 360.ru посоветовал пассажирам и туристам оставаться на связи с авиаперевозчиком либо с агентом, через которого куплен билет.

«В случае существенных задержек или отмен рейсов у пассажиров сохраняется право на вынужденный возврат авиабилетов. Однако на данный момент данная функция временно приостановлена до решения технических вопросов», — сказал он.

Ранее в аэропорту Шереметьево из-за непогоды скопился багаж в зоне выдачи терминала C. Один из пассажиров ждал свою собаку, летевшую в переноске в багажном отделении, шесть часов, многие не могли получить чемоданы еще дольше. В итоге клиентам «Аэрофлота» и «Победы» предложили доставить багаж на дом.