Более 80 проектов технологического суверенитета реализовали в Подмосковье за год

В Московской области продолжается развитие проектов технологического суверенитета. В 2025 году регион воплотил более 80 идей в сфере импортозамещения.

«Всего в Подмосковье заявлено к реализации 454 проекта технологического суверенитета. Больше половины этих проектов — 238, уже реализовано. В том числе 81 проект был реализован с начала этого года», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В большинство из них предполагают строительство новых производственных комплексов. Всего запланировано 272 таких проекта — 86 уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

Зиновьева привела несколько примеров созданных построек. В начале года в Протвине запустили завод «Новые технологии», выпускающий косметику Aravia. Также в первом квартале открыли производство кабельной продукции компании «Белтелкабель» в Воскресенске. Еще один проект воплотили в жизнь в Серпухове — в третьем квартале там начало работу предприятие по выпуску турбокомпрессоров компании «Турбокомплект».