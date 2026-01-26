Работу системы бронирования Leonardo восстановили

Работоспособность системы бронирования Leonardo удалось восстановить. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

«Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании „Сирена Тревел“», — заявили в госкорпорации.

Из-за глобального сбоя системы возникли задержки с регистрацией пассажиров: ее пришлось проводить в аэропорту вручную. Временные технические проблемы повлияли на расписание полетов, некоторые рейсы отменили.

Минтранс России заявил, что для анализа произошедшего и минимизации последствий сбоя для пассажиров на площадке Росавиации сегодня пройдет совещание оперативного штаба с участием руководства министерства.

Ранее «Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров и багажа, оформление и возврат билетов из-за технической неполадки. С такой же проблемой столкнулись и в авиакомпании «Победа».