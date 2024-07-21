Сегодня 12:05 «Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто Автоэксперт Серов: машины-утопленники на вторичном рынке распознают по ржавчине 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Эксклюзив

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Из-за небывалых паводков в Приволжье и на Урале, а также мегаливней в Центральной России на вторичным рынке появились «машины-утопленники». Автоэксперт Игорь Серов рассказал 360.ru, как их отличить и в каких случаях стоит восстанавливать ушедший под воду автомобиль.

Как выявить машину-утопленника В некоторых регионах подтопления, по словам специалиста, не такая уж и редкость. Например, в Краснодарском крае они происходили ежегодно, утопленные машины выставляли на продажу и раньше. Серов заявил, что самостоятельно отличить такое авто вполне возможно. «Если это какая-то обычная среднестатистическая машина, которую не будут готовить профессионально к продаже после утопления, это будет видно в любом случае. Обычный человек, может быть, что-то не увидит, но эксперт однозначно заметит», — заявил он. Выбирая машину, автоэксперт посоветовал обращать внимание на запах в салоне, состояние металлических конструкций, осветительного и электронного оборудования. Именно на них, по его словам, скажется подтопление.

Запах в салоне — посторонний, болотный, затхлый. Ржавые элементы в салоне — салазки, каркасы сидений. Фары, вся осветительная техника, как правило, не сильно герметичная, туда тоже попадает вода, видно грязь, песок. Игорь Серов

По словам специалиста, желательно осмотреть днище машины и все электрические разъемы под рулевой панелью. Серов заявил, что в этих местах тоже можно заметить последствия погружения под воду. «Дорогие машины, от пяти миллионов рублей, обычно профессионально готовят к продаже. На это тратят примерно около месяца. Авто полностью разбирают, меняют то, что надо, чистят, моют, собирают. То есть такие машины определить уже гораздо сложнее, практически невозможно. Только по следам разбора», — сказал он. Когда стоит восстанавливать авто Неполадки в работе электроприборов начнут проявляться примерно через год, если машина побывала в пресной воде. Серов заявил, что в случае с морской водой намокание грозит намного более серьезными последствиями. «Если не меняли блоки, разъемы, жгуты, это все не разбирали, не прочищали и не промазывали, со временем они начнут коррозировать и „глючить“. Это проявляется с пресной водой в меньшей степени, конечно, а с соленой все гораздо хуже», — сказал он. Специалист предупредил, что способность к восстановлению зависит от тяжести повреждений. По его словам, намокший салон и стояние в воде — абсолютно разные вещи. «Если, условно, ковролин в салоне чуть намок, то ничего страшного, если это не какая-то электрическая машина. Если вода в салоне поднялась по сиденья, и она стояла, и машина плавала, то, конечно, нужно принимать решение — продавать, как есть, или восстанавливать», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Серов призвал автовладельцев перед продажей сопоставить изначальную стоимость своей машины и потенциальные затраты на ее восстановление. По его мнению, тратиться на разборку и замену агрегатов стоит только в случае дорогих авто. «Восстановление машины стоит дорого, сотни тысяч рублей. Поэтому, если машина за миллион, вы не станете тратить 100-200 тысяч на ее восстановление, проще продать и купить новую. Если машина за пять миллионов, то, конечно, вы потратите 300-400 тысяч, чтобы продать ее в хорошем состоянии», — сказал он. По подсчетам МЧС России, в 64 регионах вода подтопила более 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также мосты, дороги, машины и инфраструктуру. Особенно разрушительные паводки случились в Оренбургской, Омской, Тюменской, Курганской областях и Якутии. Регионам выделили средства на восстановление объектов ЖКХ и на выплату компенсаций. В некоторых регионах рекомендовали предоставлять пострадавшим дополнительные отпуска.