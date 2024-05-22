Пострадавшим от паводков дадут отпуска на восстановление жилья

В России примут комплексные меры по ликвидации последствий паводков. Список поручений на этот счет утвердил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства рекомендовал властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей дать пострадавшим от паводков людям отгулы и отпуска. Такая мера необходима для восстановления приемлемых условий жизни.

«Обеспечить принятие решений, необходимых для предоставления гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска», — уточнили в списке поручений.

В документе указали, что на это время заработную плату ушедшим в отпуск или взявшим отгулы не сохранят.

Ответственными за выполнение поручения назначили глав указанных регионов. Они должны доложить о результатах до 1 августа.

Кроме того, президент поручил обеспечить внесение в действующее законодательство поправок о получении пострадавшими в ходе природных и техногенных ЧС выходных и дней отпуска без сохранения зарплаты на восстановление жилья. До 15 декабря по этому вопросу должен отчитаться премьер-министр Михаил Мишустин.