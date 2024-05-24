Оренбургской области выделили деньги на восстановление объектов ЖКХ после паводка

Власти Оренбургской области получат пять миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ и многоквартирных домов после паводка. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства.

Документы опубликовали на сайте кабмина. Оренбургской области через Минфин окажут дополнительную финансовую помощь в размере пяти миллиардов рублей из резервного фонда правительства. На эти деньги восстановят объекты ЖКХ и капитально отремонтируют общее имущество в многоквартирных домах. Контролировать целевое расходование средств поручили Минстрою.

Правительство ранее уже выделило 490 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. В Орске планировали компенсировать материальный ущерб, ухудшение жилищных условий, предоставить кредитные каникулы и заморозить начисление платы за ЖКУ.