Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка | 360°

Власть 15 мая 2024, 12:21 Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка Мишустин: Курганской области выделят 4 млрд на борьбу с последствиями паводка РИА «Новости»

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Правительство России выделит четыре миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Курганская область получила от правительства финансирование в размере четырех миллиардов рублей на ликвидацию ущерба от паводков, прежде всего на выплаты жителям», — указано в сообщении.

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Правительство поддерживает российские регионы, пострадавшие от затоплений. По поручению президента Владимира Путина, Оренбургской области выделили пять миллиардов рублей. Деньги пойдут на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства.

«Ранее правительство направило Оренбургской области 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки гражданам, пострадавшим от наводнений», — добавили в кабмине.

Правительство также даст отсрочку по налогам на год предприятиям, пострадавшим от наводнения.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Курганской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, за сутки специалисты откачали 11 тысяч кубометров воды с территории четырех домов и четырех открытых территорий, просушили семь жилых домов. В Оренбургской области за сутки от воды освободили 12 жилых домов и 23 приусадебных участка.

Ранее режим ЧС ввели на юго-западе Якутии из-за паводка. Обстановка остается сложной в трех населенных пунктах Олекминского района.