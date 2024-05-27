Мишустин поручил Хуснуллину контролировать восстановление дорог после паводка

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на личном контроле восстановление дорог после весеннего паводка в Оренбургской и Курганской областях. Правительство профинансирует восстановление трасс в регионах, пострадавших от стихии, сообщили в пресс-службе кабмина.

В 2024 году на восстановление автомобильных дорог в шести регионах России выделили два миллиарда рублей. Как подчеркнул премьер-министр, речь идет о трассах межмуниципального и регионального значения, которыми люди пользуются больше всего.

«Пострадали многие объекты, дороги были размыты. Марат Шакирзянович [Хуснуллин], нужно восстановить их, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. Знаю, вы этим занимаетесь, но прошу вас держать этот вопрос на личном контроле», — сказал премьер.

Ранее правительство выделило 490 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. В Орске планировали компенсировать материальный ущерб, ухудшение жилищных условий, предоставить кредитные каникулы и заморозить начисление платы за ЖКУ. Также власти Оренбургской области получат пять миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ и многоквартирных домов.

Президент России Владимир Путин заявил, что жилой фонд в пострадавших регионах необходимо восстановить до конца лета. Специалисты осушат затопленные территории и оценят ущерб, нанесенный стихийным бедствием.