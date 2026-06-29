Сегодня 15:26 Гибкие ограничения. Как на российских дорогах изменят скоростные лимиты в 2027 году Автоэксперт Кадаков: на некоторых новых трассах стоит поднять скоростной порог 0 0 0 Фото: ГИБДД по Приморскому краю Эксклюзив

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Министерство транспорта России приступило к разработке новых методических рекомендаций для установки скоростных ограничений на дорогах страны. Вместо единых стандартов ведомство предлагает внедрить гибкую систему, где максимально разрешенная скорость будет рассчитываться индивидуально для каждого участка трассы. Когда изменения начнут действовать и как повлияют на обстановку на дорогах, разбирался 360.ru.

Принцип точечной настройки Суть нового подхода, который Минтранс планирует закрепить в методических рекомендациях уже в следующем году, заключается в отказе от усредненных решений. Вместо единых для определенной категории дорог лимитов скорость будет устанавливаться исходя из конкретных условий на конкретном участке: с учетом его загруженности, состояния дорожного полотна и близости к жилым зонам или социальным объектам. Цель изменений — повысить безопасность дорожного движения. «Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год. В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», — рассказали «Российской газете» в Минтрансе.

Фото: РИА «Новости»

В ведомстве подчеркнули, что документ, который готовят совместно с профильными ведомствами, пока носит именно рекомендательный характер. И только по итогам его использования собираются сформировать определенный порядок введения ограничений скоростных режимов — это означает, что работа будет серьезной и поэтапной. Борьба с рваным движением на дорогах В Госдуме инициативу поддержали. По словам заместителя председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэля Марданшина, необходимость таких изменений назрела уже давно. Качество дорог в России растет, современные автомобили становятся все более технологичными и безопасными, однако скоростные режимы зачастую остаются на уровне прошлых десятилетий.

Там, где позволяет обстановка, скорость движения машин нужно повышать. <…> Вызывает удивление, когда на хороших участках с разметкой, отбойником ни с того ни с сего возникают ограничения на 50 или 70 километров в час. В итоге создается рваный режим езды. На небольшом отрезке пути приходится постоянно тормозить и ускоряться. Рафаэль Марданшин

Марданшин обозначил основную цель новых рекомендаций — убрать искусственные помехи и дать возможность водителям быстрее добираться до конечного пункта маршрута с определенным уровнем комфорта и безопасности. Кроме того, парламентарий указал на проблему временных знаков, которые зачастую продолжают стоять еще длительное время после завершения работ. «Когда заканчиваются ремонтные работы и уже нет никаких препятствий для движения, знаки остаются стоять неделями, а иногда месяцами», — заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: РИА «Новости»

Появятся ли безлимитные автобаны в России? Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с 360.ru поддержал идею Минтранса, однако обратил внимание на важные практические нюансы. «Мысль правильная, этим надо заниматься. Однако нужно понимать, что речь идет о пересмотре лимитов верхнего порога, а не о пересмотре конкретных знаков на каждом километре. И все равно внутри этого порога есть опасные места, участки с аварийностью и так далее, требующие отдельных знаков», — пояснил он. Собеседник 360.ru отметил, что в целом это нормальная мировая практика: высокоскоростные автобаны есть и во Франции, и в Германии, и в других государствах. Кроме того, в Германии существуют и так называемые безлимитные магистрали: ограничений скорости на них нет.

У нас безлимитных трасс не будет, установят какой-либо лимит. Но некоторые изменения все же наступят. Например, скоростной порог можно поднять на новых трассах, которые строятся. В их числе М-12. Сейчас там действует режим в 110 километров в час. Максим Кадаков

С чего начать перемены и к чему они приведут? По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, в вопросе безопасности дорожного движения Россия пока идет по пути догоняющего развития, и примеры для подражания есть у более «зрелых» дорожных систем Европы.

Фото: РИА «Новости»

При этом в беседе с 360.ru он выразил уверенность, что перемены необходимы. Эксперт назвал дороги «кровеносной системой» страны, влияющей в конечном итоге на всю экономику.

Это решение не просто нужно — оно необходимо, чтобы запустить кровеносную систему, которую представляют собой трассы. Такие изменения могут повлиять буквально на все, ведь автотранспортом в нашей стране производится порядка 80% грузоперевозок. Ян Хайцеэр

Хайцеэр отметил: чтобы нормализовать ситуацию, предстоит провести полную инспекцию покрытия дорог и знаков. «Это очень важный элемент, потому что сегодня у нас знаки зачастую устанавливаются без согласования с ГИБДД. Фактически решения принимают муниципальные власти. В итоге дорога хорошая, а скорость ограничена, происходит сильное замедление, что влияет на безопасность дорожного движения, экологию и востребованность этой дороги. Пока такую инспекцию не произведут, мы не сдвинемся с мертвой точки», — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза.

Фото: РИА «Новости»

По словам собеседника 360.ru, отказываться от лимитов вообще точно не стоит: это меры безопасности, определенные не только логикой, но и опытом трагических происшествий на дорогах. Главная задача — устранить нелогичные и устаревшие ограничения. «Можно использовать любые механизмы, которые дадут необходимый конечный результат. Но перемены назрели, потому что многое изменилось, начиная с самих машин, которые сегодня стали лучше управляться и обзавелись новыми системами безопасности. Пока что поправки на это не делались», — заключил Хайцеэр.