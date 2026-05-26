26 мая 2026 00:19 90 км/ч — это слишком медленно? В России предложили повысить скоростные лимиты Автоэксперт Хайцеэр: скорость на дорогах нужно увеличить, и в этом поможет ИИ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Штрафы

Искусственный интеллект

Правила

Дороги

Россия

Машины

Водители

Нейросети

Технологии

Российские автомобилисты предложили пересмотреть ограничение скорости на дорогах, и привлечь к этому искусственный интеллект. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поделился с 360.ru мнением, в чем ИИ может помочь и какую работу предстоит проделать, прежде чем разрешать автомобилистам разгоняться на трассах.

Скорость без штрафов С инициативой выступил глава Национального автомобильного союза, Хайцеэр был соавтором проекта. Его суть заключается в том, что скоростной режим не менялся очень долго, а за последние десятилетия изменились как дороги, так и автомобили: машины стали безопаснее, тормоза — надежнее. При этом в России действует порог превышения скорости без штрафа, он составляет 20 километров в час. Многие водители этим пользуются, а те, кто ездят по правилам, тормозят поток. Этот дисбаланс создает риски ДТП.

Фото: РИА «Новости»

Авторы инициативы считают, что скоростной режим нужно пересмотреть, правила оптимизировать, а нейросеть должна в этом помочь: проинспектировать дороги и предоставить информацию о рекомендуемом скоростном режиме. Кропотливая работа Автоэксперт Хайцеэр отметил, что проблема назрела давно, но «взрыв» произошел после того, как московские власти выступили с предложением снизить порог нештрафуемой скорости. Собеседник 360.ru отметил, что прежде чем вводить какие-то новые ограничения, нужно провести инспекцию всех дорог, в том числе и установленных на них знаков. По его словам, часть из них из временных превратилась в постоянные, о многих не знают даже в ГАИ.

«Это большая кропотливая работа, но с помощью современных технологий ее можно ускорить. <…> На помощь может прийти ИИ, если ему грамотный специалист грамотно поставит задачу, <…> то это ускорит решение проблемы несуразного расставления многочисленных знаков», — заявил автоэксперт. Хайцеэр также обратил внимание на камеры. Он заявил, что они везде должны быть современными, с минимальной погрешностью. И не только в мегаполисах, но и в небольших городах. Быстро и безопасно Хайцеэр отметил, что современные автомобили с точки зрения безопасности критически отличаются от своих предшественников, которые выпускались 30-40 лет назад. Поэтому и требования по ограничению скорости должны быть иными.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт добавил, что на многих проспектах в мегаполисах на разных участках разная максимально разрешенная скорость, и это создает определенные неудобства. Поэтому нужно оценить качество дорог и сделать так, чтобы скорость была равномерной. Также необходимо пересмотреть скоростной режим на съездах — на некоторых участках скорость нужно добавить, считает Хайцеэр.

Это серьезная работа в городе по организации безопасного и скоростного дорожного движения. Ян Хайцеэр

Хайцеэр подчеркнул, что большая кропотливая работа предстоит и в Подмосковье, где много и старых дорог, и строятся новые и современные трассы. Все должно работать соизмеримо, чтобы набор скорости в одном месте не приводил к пробке в другом. И все это должно коррелировать с безопасностью.