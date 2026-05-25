Лимит скорости поднимут на трех российских трассах

Предел разрешенной скорости повысят на участках «Тавриды» в Крыму, а также на трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон». Об этом со ссылкой на «Автодор» сообщил «Коммерсант» .

На «Тавриде» водителям разрешат разгоняться до 110 километров в час. Аналогичные изменения введут на участках с 65 по 124-й километр М-3 «Украина» и с 933 по 1024-й километр на М-4 «Дон». Новый скоростной лимит установят после завершения реконструкции.

Основным условием для увеличения разрешенной скорости станет установка стационарного освещения. Росавтодор допустил, что в будущем дорог со скоростным лимитом до 110 километров станет больше.

«Решения о повышении режима принимаются индивидуально для конкретных участков после оценки их технического состояния, параметров инфраструктуры, уровня аварийности», — уточнили в агентстве.

Ранее глава НАС Антон Шапарин предложил пересмотреть скоростные ограничения на российских трассах.