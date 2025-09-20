Дороги в России пообещали сделать платными к 2030 году

Дороги в России могут сделать платными к 2030 году из-за ограничений бюджета и повышения цен на строительные ресурсы. Об этом на форуме Kazan Digital Week заявил заместитель начальника управления регионального развития «Автодора» Денис Кирюхин. Его процитировало издание «Бизнес.online». .

По словам представителя «Автодора», плату за километр придется вводить из-за роста легальных неплательщиков с электромобилями и гибридами, а также из-за расхода топлива.

«Мы должны прийти к социальной справедливости: кто пользуется инфраструктурой, тот и платит», — отметил Кирюхин.

Он добавил, что предложение пока находится на стадии обсуждения. Он добавил, что «Автодор» собирается сделать дороги платными уже к 2030 году.

Ранее Московский Дептранс опроверг сообщения о том, что в городе планируют ввести оплату за каждый километр пробега. В пресс-службе напомнили, что в мегаполисе работают две платные автомагистрали: Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона.