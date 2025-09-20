Дороги в России пообещали сделать платными к 2030 году
Представитель Автодора» Кирюхин: все российские трассы могут сделать платными
Дороги в России могут сделать платными к 2030 году из-за ограничений бюджета и повышения цен на строительные ресурсы. Об этом на форуме Kazan Digital Week заявил заместитель начальника управления регионального развития «Автодора» Денис Кирюхин. Его процитировало издание «Бизнес.online»..
По словам представителя «Автодора», плату за километр придется вводить из-за роста легальных неплательщиков с электромобилями и гибридами, а также из-за расхода топлива.
«Мы должны прийти к социальной справедливости: кто пользуется инфраструктурой, тот и платит», — отметил Кирюхин.
Он добавил, что предложение пока находится на стадии обсуждения. Он добавил, что «Автодор» собирается сделать дороги платными уже к 2030 году.
Ранее Московский Дептранс опроверг сообщения о том, что в городе планируют ввести оплату за каждый километр пробега. В пресс-службе напомнили, что в мегаполисе работают две платные автомагистрали: Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона.