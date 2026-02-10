Сегодня 23:54 Telegram — дитя пирата? Что должен сделать Дуров, чтобы спасти мессенджер Депутат Свинцов: Дуров может стать пиратом, если откажется приземлить Telegram 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

После двух дней сбоев в работе Telegram в Роскомнадзоре официально объявили, что мессенджер ждут ограничения. Заблокируют ли его насовсем и почему ведомство перешло от слов к делу — в материале 360.ru.

Что известно о последних сбоях в работе Telegram Всплеск сообщений о проблемах с Telegram сервис Downdetector фиксировал еще 8 и 9 февраля. Пользователи жаловались на значительное замедление загрузки видеоконтента и аудиофайлов, нестабильную работу приложения. Плохо работала и десктопная версия: чаты в ней практически не отображались, невозможно было переключить вкладки, а интерфейс зависал. С утра вторника, по данным Downdetector и «Сбой.рф», заявки о сбоях у мессенджера поступали массово, в том числе и о полном отсутствии доступа к сервису, доставке уведомлений и загрузке самого сайта Telegram.

Фото: скриншот экрана / Detector404

За сутки, судя по информации сайта Detector404, было более 15 тысяч жалоб на мессенджер. Пользователи в среднем оставляли примерно 450 сообщений в час, они касались работы оповещений, общего сбоя и мобильного приложения, нестабильности личного кабинета.

В Роскомнадзоре днем 10 февраля подтвердили начало мер по замедлению Telegram, напомнив о неизменной позиции властей по функционированию соцсетей и любых интернет-сервисов на территории России. «Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: РИА «Новости»

В РКН напомнили, что правила открыты и одинаковы для всех: серверы нужно размещать на российской территории, обеспечить защиту персональных данных и от мошенничества, создать условия для пресечения экстремизма и терроризма.

Как публично сообщалось еще в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, ряд мессенджеров, в том числе Telegram, их не устранил.

В ведомстве добавили, что по решению уполномоченных органов Роскомнадзор будет и впредь вводить последовательные ограничения, чтобы добиться исполнения российских законов и защитить жителей страны.

Против мессенджера составили восемь административных протоколов на общую сумму 64 миллиона рублей. Причиной стали отказ удалять запрещенные в России данные и недобросовестное исполнение обязанности мониторить информацию.

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как замедляли работу Telegram и других соцсетей в России Первые жесткие ограничения ввели еще в 2018 году: в апреле мессенджер заблокировали из-за отказа его основателя Павла Дурова предоставить ФСБ доступ к зашифрованной переписке пользователей. Для большей части аудитории Telegram оставался доступным, несмотря на усилия РКН.

Летом 2020-го Дуров согласился «противодействовать терроризму и экстремизму», в Роскомнадзоре заявили, что ограничивать доступ к мессенджеру больше не требуется, но судебное решение о блокировке так и не отменили.

После начала спецоперации замедлили работу Twitter, Facebook* и Instagram*. В марте 2024 года все эти соцсети заблокировали, а деятельность компании Meta*, которой принадлежат две последних площадки, запретили.

В середине июля 2024-го в стране начали замедлять YouTube. Президент Владимир Путин отмечал, что сервис должен соблюдать российские законы.

Спустя год, в августе, РКН сообщил о запрете звонков через Telegram и WhatsApp*. Последний тоже обвинили в нарушении законодательства и начали постепенно блокировать.

С осени 2025-го Роскомнадзор приступил к ограничению работы Snapchat, а в начале декабря сообщил о блокировке FaceTime.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

Почему Telegram ограничивают В Госдуме подчеркивали, что ограничение работы Telegram в России — вопрос национальной безопасности: каждая страна защищает себя так, как считает нужным, и пенять на какие-то ограничения демократии не стоит. Федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с РИА «Новости» обратил внимание, что предпринимаемые в отношении платформы меры носят поэтапный и обратимый характер. Доступ к мессенджеру полностью восстановят при устранении всех нарушений. Аналогичную позицию озвучил 360.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов.

Все потихоньку выполняют национальное законодательство. Речь не идет о том, что мы просим у Дурова каких-то невыполнимых вещей. Весь мир этого требует, и во всем мире это выполняют. Поэтому я уверен, что и в России станут, просто немного покочевряжатся. Ближайшие три-четыре месяца — тот период, когда будут идти переговоры.

Парламентарий выразил надежду, что основатель Telegram Павел Дуров примет правильное решение, и напомнил о схожей ситуации с TikTok в США. «Американцы то же самое сказали: „Вы либо на территории США не работаете, мы вас отсюда выгоним, либо локализуете здесь свою соцсеть“. Китайцы [требования] выполнили», — напомнил он.

Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com

Могут ли Telegram заблокировать полностью Свинцов заверил, что на открытие юридического лица в России у Дурова ушло бы три-четыре дня. Немного времени потребуется и на передачу прав на российский сегмент мессенджера, а также на решение вопроса о хранении персональных данных в соответствии с российскими законами.

И, я считаю, все ограничения могут быть сняты. Но для этого, конечно, нужно пойти на определенные решения: в первую очередь, показать всему миру, что Дуров принимает действующее российское законодательство.

Россия, подчеркнул собеседник 360.ru, не пойдет по пути Франции, которая попросту арестовала бизнесмена, чтобы добиться своего. «Мы более миролюбивая страна, <…> но те ограничения, которые Роскомнадзор время от времени вводит, наш элемент переговоров», — пояснил он.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Полная блокировка Telegram, добавил Свинцов, нанесет огромный ущерб мессенджеру, в том числе репутационный. А Дуров и его команда, отказавшись выполнить условия России, попросту превратятся в пиратов.

Тогда такая судьба может постигнуть Telegram и в других странах. Получится так: он либо сотрудничает с теми странами, где его арестовывают, либо пират.

Предъявленные Telegram требования, заметил Свинцов, не уникальны ни для самого Дурова лично, ни для мессенджера: они прописаны для всех работающих в России соцсетей.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Какие есть аналоги у Telegram и что будет с соцсетями Депутат отнес мессенджеры к платформам с довольно простой инфраструктурой и отметил, что в России будет несложно создать аналог Telegram. «Простой пример — MAX, который вышел на рынок достаточно быстро. Там уже около 100 миллионов пользователей. Синхронизировали свою деятельность с „Госуслугами“, банками, операторами связи, уже и каналы запускают. Вопрос только в железе, а не в IT-решениях: надо, чтобы обрабатывающие мощности ЦОД позволяли хранить и обрабатывать такое большое количество видео и других сообщений», — сказал Свинцов.

Фото: РИА «Новости»

Он допустил, что в ближайшее время все соцсети ждет оптимизация — различных сервисов уже стало значительно меньше. Депутат также напомнил, что министр цифрового развития министр цифрового развития Максут Шадаев говорил о запуске в России новых национальных мессенджеров, которые станут абсолютно конкурентными продуктами.

И если MAX больше нацелен на внутреннюю аудиторию — синхронизацию с «Госуслугами» и другими функциями, — то два дополнительных мессенджера могут быть более широкого функционала, как раз для международного общения.

Свинцов посоветовал вести параллельную деятельность в Telegram и MAX, а также рассказал о планах создания особого мессенджера. «Буду добиваться, чтобы одна из компаний сделала детский мессенджер, максимально защищенный, верифицированный, чтобы туда вообще не могли попасть анонимные аккаунты — только через „Госуслуги“. Это будет хорошим примером всему миру», — заключил он.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.