В Госдуме объяснили замедление Telegram защитой нацинтересов

Руководству мессенджера Telegram необходимо выполнять российское законодательство, чтобы полноценно продолжать работу в стране. Об этом 360.ru заявил депутат, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат объяснил, что регулятор вправе применять все существующие инструменты — от ограничения трафика до голосовых вызовов.

«Официального заявления в комитет или в СМИ от Роскомнадзора я не видел. Поэтому считаю, что эти действия не требуют дополнительных предупредительных мер. Это полномочия РКН, утвержденные федеральным законом. Если Роскомнадзор видит, что Telegram системно не выполняет требования, то имеет полные полномочия направлять определенные сигналы», — напомнил он.

Напомню, у Telegram есть законный способ уйти от ограничений и блокировок. Нужно прочитать законодательство, где написано, что нужно выделиться в отдельное юридическое лицо в России, хранить в стране персональные данные. В течение суток удалять незаконный контент, блокировать фейковые телеграм-каналы.

Парламентарий допустил, что дискуссия о судьбе мессенджера может растянуться на полгода. Если Telegram упрется, то мессенджер, возможно, ждет судьба WhatsApp*.

Он напомнил, что США требовали выделить часть TikTok в отдельное юрлицо, китайская платформа его выполнила. По его словам, в Европе в будущем Telegram также подчинится локальному законодательству.

«Мы переходим в то состояние, где каждая страна защищает себя так, как считает нужным. Не надо пенять, что это какие-то ограничения демократии. Это защита национальных интересов и национальной безопасности», — заключил Свинцов.

Ранее 10 февраля стало известно, что Telegram в России начали замедлять на фоне жалоб пользователей о проблемах в работе с мессенджером.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.