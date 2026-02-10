Штрафы на 64 млн: против Telegram составили 8 административных протоколов

Против мессенджера Telegram составили восемь административных протоколов на общую сумму 64 миллиона рублей за отказ удалять запрещенные в России данные и недобросовестное исполнение обязанности мониторить информацию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Два протокола Таганский суд Москвы рассмотрит уже 11 февраля.

Ранее РБК со ссылкой на информацию из Роскомнадзора объявил о планах начать замедление мессенджера в России со вторника. Российские пользователи уже второй день сталкиваются с перебоями в работе.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что компании необходимо выполнить требования законодательства, чтобы продолжить работу в России.