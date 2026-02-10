РКН официально подтвердил ограничение работы Telegram

«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — заявили в РКН.

В ведомстве напомнили, что как отечественные, так и зарубежные ресурсы должны соблюдать законы. Эти правила открыты и абсолютно одинаковы для всех. Речь идет о размещении серверов на территории государства, обеспечении защиты персональных данных и создании условий для пресечения терроризма и экстремизма.

«Как публично сообщалось еще в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее СМИ сообщили о замедлении работы мессенджера с 10 февраля.