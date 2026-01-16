Telegram перестанет быть единственной альтернативой MAX

Полная блокировка Telegram в России пока не ожидается, но скоро у мессенджера появится повод для беспокойства. Об этом рассказал 360.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат пояснил, что блокировка Telegram в 2026 году не предвидится, так как всегда должна существовать альтернатива. Например, второй мессенджер может понадобиться в случае массированной хакерской атаки на MAX.

«Пока MAX набирает популярность, улучшает свое качество, увеличивает количество сервисов, функционал — все это как раз дает возможность Telergam не беспокоиться и работать. До конца года никаких, мне кажется, жестких мер по Telergam не произойдет», — заявил Свинцов.

Он добавил, что в скором времени Telegram перестанет быть единственной альтернативой. По словам Свинцова, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал ему о подготовке нового национального мессенджера. Выход приложения на рынок ожидается уже в этом году.

«Вот тогда Telergam уже можно будет начинать беспокоиться, потому что если в России будет два альтернативных отечественных и качественных — что самое главное — сервиса, то здесь, конечно, вопросы к Telergam могут возникнуть», — уточнил депутат.

Ранее председатель комитета по информполитике Сергей Боярский заявлял, что Telegram не будут блокировать в России до тех пор, пока крупные каналы не переедут в MAX. Он обратил внимание, что в мессенджере есть огромное количество каналов, которые имеют большую аудиторию и освещают правильную повестку.