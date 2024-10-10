Сегодня 02:18 Миллионы россиян оставили без Discord. Чем его можно заменить? Владельцы Discord узнали о блокировке в России и пообещали решить проблему 0 0 0 Фото: Unsplash Технологии

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Прошли сутки после блокировки мессенджера Discord в России. Пользователи, привыкшие к удобной платформе текстовых и голосовых сообщений, а также видеоконференций, начали искать альтернативы. Ограничение работы коснулось не только любителей компьютерных игр, но и различных компаний, которые использовали Discord в качестве корпоративного мессенджера. О работе платформы, причинах блокировки и вероятных заменах — в материале 360.ru.

Discord попал под блокировку

Пользователи мессенджера Discord заявили о проблемах в работе платформы во вторник, 8 октября. Официально Роскомнадзор объявил о блокировке только вечером. В своем заявлении ведомство заявило, что причиной ограничения стало нарушение требований российского законодательства.

«Выполнение этих требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков», — уточнили в пресс-службе.

Фото: Pixabay

О том, что платформе грозит блокировка или замедление «Коммерсант» сообщал еще в конце сентября, как раз перед последним штрафом в 3,5 миллиона рублей, который наложил на Discord Таганский суд Москвы за неудаление запрещенной в России информации. Это стало уже шестым нарушением со стороны мессенджера и терпение регулятора лопнуло. Вслед за Россией доступ пользователям к Discord заблокировала Турция. Кроме того, работа платформы запрещена в Омане, Иране, Египте, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Северной Корее. Сама компания тоже отреагировала на блокировку. «Нам известно о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В настоящее время наша команда расследует эти сообщения», — говорится в сообщении на сайте.

Споры вокруг блокировки Discord

Мнения о важности или опасности Discord среди депутатов и общественных деятелей разделились. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в комментарии РИА «Новости» заявил, что решение Роскомнадзора о блокировке платформы стало сигналом другим иностранным IT-компаниям, что терпение и желание вести переговоры закончились. Он подчеркнул, что блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.

Фото: Unsplash

Его коллега по думскому комитету Антон Горелкин напомнил, что Discord еще в 2021 году включили в список IT-компаний «для приземления». То есть организации нужно открыть в России свое официальное представительство, запустить на своем сайте форму обратной связи, а также ограничивать доступ пользователей к неправомерной информации.

Речь шла даже не о каких-то материалах политического содержания, а о пропаганде азартных игр и детской порнографии. По всем эпизодам размещения противоправного контента российские власти пытались вести с компанией диалог, но каждый раз своим бездействием она доводила ситуацию до суда и штрафов, а теперь довела до точки невозврата. Антон Горелкин Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Закономерным шагом назвала блокировку Discord член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), генеральный директор АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко. «Пока цифровые гиганты не будут делать это самостоятельно и подвергать опасности неокрепшие умы подростков и детей, мы в „Белом Интернете“ будем приветствовать их ограничение со стороны государства», — заявила она. Против блокировки мессенджера выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов. Он направил обращение к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с предложением не заниматься блокировками, а проводить государственную политику по «родительскому контролю» и уделить внимание цифровой грамотности населения. По его мнению, блокировка платформ в интернете — это «путь в никуда». Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что Discord возобновит работу в России, если выполнит все требования закона, а именно удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей.

Почему Discord пользуется популярностью?

Мессенджер с поддержкой телефонных и видеоконференций Discord в 2015 году создала одноименная компания из Сан-Франциско. Изначально платформа предназначалась только для геймеров, которые могли общаться голосом в многопользовательских играх. В качестве логотипа выбрали улыбающуюся рожицу, которую назвала Клайд.

Фото: Pixabay

Со временем вокруг мессенджера возникла целая культура. Внутри него создавались различные тематические серверы, как открытые, так и те, куда попасть можно было только по приглашению одного из участников. Аудитория росла, взрослела, поэтому темы со временем вышли за пределы игр. После начала пандемии коронавирусной инфекции Discord объявил себя универсальной коммуникационной платформой. Из-за удаленной работы популярность подобных площадок тогда значительно выросла. Достаточно вспомнить взлет Zoom.

Discord, кроме обычных текстовых и голосовых сообщений, также предлагал пользователям видеоконференции, не ограниченные по времени и при этом оставался полностью бесплатным. На время карантина на платформу переехали целые школы и университеты.

Фото: Discord.com

Российские компании начали переходить в Discord после ухода с рынка корпоративного мессенджера Slack. По своей архитектуре заблокированная площадка очень на него походила. В основе находился сервер — главное рабочее пространство каждой организации. Внутри создавались текстовые и голосовые каналы, представляющие собой разделы для разных тем, а внутри них появлялись чаты.

В крупных компаниях свой канал мог получить каждый отдел, который самостоятельно определял темы для обсуждений в чатах. При этом сами дискуссии выстраивались в виде тредов.

Фото: Pixabay

За счет простоты использования и расширенных индивидуальных настроек Discord выбился в лидеры среди других платформ. В 2024 году общее число пользователей достигло 614 миллионов человек. В разбивке по странам лидировали США, которые обеспечили Discord почти треть всех юзеров, на втором месте расположилась Бразилия с чуть более 115 миллионами пользователей. Россия замкнула тройку с почти 40 миллионом юзеров.

Чем можно заменить Discord?

Полноценного аналога заблокированной в России платформы не существует, но в зависимости от необходимых функций есть различные альтернативы.

Revolt

Фото: Flathub.org

Создатели позиционируют это приложение как аналог Discord. По функционалу и настройкам сходства есть. Пользователи могут создать свой сервер для наполнения текстовыми и голосовыми каналами, которые можно разбить по интересам. Доступна отправка файлов, а также боты, которыми славился Discord. Они могут запускать музыку, ленту с интересующими постами на Reddit, а также автоматически назначать роли пользователям. Главный минус — отсутствие видеозвонков, а также не совсем интуитивный интерфейс.

Element

Фото: Element.io

В этом приложении набор настроек гораздо шире: доступно использование горячих клавиш, автоматическое воспроизведение видео, возможности выбора подходящей темы и многое другое. Кроме того, пользователи могут создавать собственные приватные серверы и добавлять туда интересующие комнаты и чаты. Для голосовых звонков программа использует систему подавления шумов. Также доступны публичные каналы, где можно найти единомышленников. Но главное его отличие от Discord — наличие сквозного шифрования, что обеспечивает приватность пользователей.

Matrix

Фото: Matrix.org

Платформа используется для коммуникации пользователей. Там можно создавать групповые чаты, отправлять личные сообщения, обмениваться файлами. Доступна поддержка аудио и видеозвонков. Но главный минус в том, чтобы создать сервер — его придется запустить на своем компьютере, только после этого пользователь сможет подключиться к другим созданным комнатам.

TeamSpeak

Фото: Teamspeak.com

Создатели Discord при разработке своей платформы ориентировались именно на эту программу. Она работает с 1999 года, но больше рассчитана на геймеров. Она обеспечивает высококачественную голосовую связь с шумоподавлением. Там доступны каналы, где можно присоединяться к другим пользователям, проводить встречи и онлайн-совещания. Бесплатная версия позволяет подключать до 32 участников. Для увеличения этого лимита требуется купить лицензию, что также может быть ограничением для некоторых пользователей. Кроме того, использование TeamSpeak потребует знаний о настройках программы и выбора подходящего сервера, чтобы использовать все функции платформы.