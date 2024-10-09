Турция вслед за Россией заблокировала доступ к Discord

Турция заблокирует доступ к популярному мессенджеру Discord. Об этом объявил министр юстиции Йылмаз Тунч, его слова привел телеканал TRT Haber .

«Мы приняли решение о блокировке доступа к медиаплатформе Discord на территории Турции», — сказал он.

Социальная сеть Discord начала работу в 2015 году и изначально задумывалась как площадка для геймеров. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями, общаться с помощью голосовой и видеосвязи. Общая аудитория платформы насчитывает свыше 150 миллионов человек в месяц.

Днем ранее доступ к соцсети также ограничили в России. Роскомнадзор объяснял, что эта мера необходима для предотвращения использования платформы в экстремистских и террористических целях.

Перед блокировкой регулятор направил Discord требования об удалении запрещенного контента, однако материалы остались в общем доступе.