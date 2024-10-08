Популярную платформу Discord заблокировали в России в связи с нарушением требований законодательства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«В связи с нарушением требований законодательства России доступ к мессенджеру Discord ограничен. Их выполнение необходимо для предотвращения использования мессенджера в экстремистских и террористических целях, продажи наркотиков, вербовки граждан для их совершения, в связи с размещением противоправной информации», — заявили в ведомстве.

В конце сентября Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

Соцсеть Discord создали еще в 2015 году, изначально она предназначалась для геймеров. На площадке можно общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. Суммарная аудитория Discord — порядка 150 миллионов активных пользователей в месяц.