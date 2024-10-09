В Госдуме назвали условие, при котором разблокируют Discord

Хинштейн: Discord могут разблокировать, если он выполнит требования законов

Discord в России могут разблокировать, если его администрация удалит материалы, нарушающие законы, и введет авторизацию пользователей. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Как и в даркнете, анонимность, увы, гарантирует преступникам безнаказанность», — отметил он.

По словам депутата, популярностью приложения у геймеров пользуются преступники, вовлекая детей и подростков в экстремистские и криминальные ячейки.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить свыше тысячи противоправных материалов, но администрация Discord этого так и не сделала.

При этом Хинштейн заметил, что ничего уникального в приложении нет и его можно заместить отечественными сервисами.

Вслед за Россией заблокировать Discord на своей территории решила и Турция. Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.