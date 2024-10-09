Сегодня 17:00 После блокировки Discord в Сети вспомнили о TeamSpeak. Как создать и настроить свой сервер 0 0 0 Фото: Unsplash Технологии

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После блокировки в России нарушавшего законодательство мессенджера Discord в Сети вырос интерес к программе TeamSpeak, позволяющей создавать собственные серверы для голосового общения. Как ее скачать и правильно установить, разбирался 360.ru.

Что такое TeamSpeak TeamSpeak — компьютерная программа для голосового общения в Сети с помощью технологии VoIP. Она позволяет пользователям создавать и присоединяться к каналам, на которых можно общаться с другими участниками. Чаще всего TeamSpeak используют геймеры, но компьютерные игры — далеко не единственная сфера ее применения. Также программа может быть полезна при организации онлайн-совещаний, конференций, тренингов и других подобных мероприятий, требующих голосового взаимодействия. У TeamSpeak есть клиентская и серверная части, одновременно обрабатывающие огромное количество подключений. Создать свой защищенный паролем канал при желании может любой пользователь.

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В чем плюсы TeamSpeak TeamSpeak считают надежной и стабильной программой со множеством функций, например шифрованием данных, защитой от DDoS-атак и поддержкой различных платформ. Вместе с тем следует учитывать, что некоторые страны могут ограничивать доступ к определенным серверам или блокировать их полностью. Кроме того, использование TeamSpeak требует определенных навыков и знаний. Необходимо настроить программу под свои потребности, выбрать подходящий сервер и научиться эффективно использовать все ее функции. О том, как установить и настроить сервер TeamSpeak, разобрали в короткой и доступной инструкции:

Как установить сервер TeamSpeak Скачать сервер TeamSpeak можно на официальном сайте, выбрав версию, совместимую с нужной операционной системой. Во время запуска необходимо согласиться с лицензионным соглашением, а после — следовать несложной инструкции установщика. Также потребуется записать Server Admin Token, логин и пароль администратора — они необходимы для подключения к серверу.

Фото: РИА «Новости»

Настройка сервера В программе TeamSpeak есть окно настроек сервера. Здесь можно настроить такие параметры, как имя сервера, порт, пароль и другие. Важно выбрать уникальный порт, чтобы избежать конфликтов с другими серверами. Также у пользователя есть возможность настроить дополнительные параметры, например по максимальному количеству пользователей, ограничение скорости и так далее. Важно, что без лицензии сервер может поддерживать только до 32 пользователей одновременно. Запуск сервера Когда настройки всех параметров завершены, сервер можно запускать. Для этого необходимо нажать кнопку Start в окне настроек. После этого он станет доступным для подключения других пользователей. Подключение пользователей Чтобы пользователи могли подключиться к созданному серверу, им нужно установить клиент TeamSpeak и ввести его IP-адрес.