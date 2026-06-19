19 июня 2026 01:04 iPhone подорожает из-за ИИ. Какие модели вырастут в цене и на сколько It-эксперт Корнейчук: повышение цен на Apple коснется новых моделей iPhone 0 0 0 Эксклюзив

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Перед уходом с должности генеральный директор Apple Тим Кук сделал громкое заявление, взволновавшее поклонников «яблочной» техники. Из-за дефицита микросхем корпорации придется поднять цены. Насколько сильно подорожает iPhone, когда это произойдет и в чем причина кризиса, разобрался 360.ru.

Повышение цен на продукцию Apple В интервью The Wall Street Journal миллиардер рассказал о проблемах с комплектующими. Из-за роста стоимости микросхем памяти и накопителей, вызванного бумом искусственного интеллекта, неминуемо подскочат цены на продукцию Apple.

Мы делаем все возможное, чтобы смягчить последствия огромного повышения цен, которое ложится на нас, и пытаемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой. Тим Кук Гендиректор Apple

Он не уточнил, когда именно произойдет подорожание и на какие из «яблочных» гаджетов распространится. Неизвестно, отразится ли ситуация с микросхемами на iPhone 18, который поступит на рынок в сентябре. На заявление гендиректора Apple отреагировал президент США Дональд Трамп. После выхода интервью Кука он объявил в соцсети Truph Social, что компания Intel заключила соглашение с Apple о производстве компьютерных чипов в Штатах. «Я решил помочь Intel, потому что нам нужно проектировать и производить наши чипы прямо здесь, в Америке», — сказал хозяин Белого дома.

Фото: Thomas Fuller/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

До сих пор Apple полагался на Тайвань в поставках процессоров для iPhone, iPad и компьютерах Mac. Соглашение с Intel поможет корпорации диверсифицировать производственную базу. Какие модели «айфонов» подорожают Повышение цен, скорее всего, не затронет старые модели iPhone, сообщил 360.ru It-эксперт, ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук. По его прогнозу, подорожают новинки. «Если мы говорим о грядущих iPhone, то там аналитики прогнозируют подорожание базовой модели условно уровня обычного iPhone 17 на 100 долларов, более крутые версии — на 200 долларов. Ультра, раскладной, если он будет, может стоить уже на 300 долларов дороже, чем он стоил до подорожания памяти», — сказал специалист.

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Это не самая худшая ситуация. Корнейчук напомнил, что просто оперативная память для компьютера могла подорожать за последний год более чем в два раза. Он допустил, что Apple откажется от самых дешевых моделей, например, MacBook Neo с чипами от iPhone, но более вероятно просто все подорожает. «У них линейка сбалансирована более или менее. Они знают, что люди покупают. И вряд ли они будут прям какие-то модели совсем удалять. Скорее под нож пойдут версии с определенным объемом памяти, то есть такие конфигурации будут недоступны с таким объемом памяти», — допустил Корнейчук. Причина дефицита микросхем памяти: почему подорожает iPhone Он напомнил, что еще во времена майнинга крупные компании искали способ продавать видеокарты не только геймерам. Теперь проблема полностью решена, потому что процессор, видеокарта и, в первую очередь, память необходимы для обучения ИИ.

Подорожание на 50% каждый квартал стало обычным делом. Какие-то ячейки подорожали уже более чем в пять раз с прошлого года. Илья Корнейчук It-эксперт

Традиционные игроки рынка, такие как SK Hynix, Samsung и Micron, не могут удовлетворить возросший спрос. Собеседник 360.ru сообщил, что они многие годы не инвестировали в строительство новых заводов, так как боялись отсутствия спроса. «Потому что уже много раз были кризисы, когда память была никому не нужна. Они производили себе в убыток», — сказал он.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ian Iankovskii/ www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Эти компании обвинялись в картельном сговоре из-за попыток договориться между собой. Но сейчас, по мнению Корнейчука, не тот случай. Проблема скорее в том, что им не достает производственных мощностей для удовлетворения колоссально возросшего спроса. «Та же Apple держалась за счет контрактов долгосрочных, потому что они заранее договорились с тем же Micron, Samsung, Hynix, с кем они работают, что они будут поставлять им столько памяти, сколько нужно на протяжении долгого срока. Но сейчас даже эти долгосрочные контракты не вывозят, все уходит Nvidia и PDI», — заявил Корнейчук. Купить iPhone до подорожания Собеседник 360.ru уверен, что ажиотажа ждать не стоит. Люди не побегут в магазины скупать смартфоны по старым ценам. «Несмотря на то, что феноменально выросла стоимость памяти, соответственно, подорожала потребительская электроника, доходы у людей не растут, многие лишились работы по самым разным причинам. А даже там, где доходы растут, они не выросли настолько, чтобы стали чаще покупать телефоны», — отметил он.

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Россияне, как показала статистика, стали более бережливыми. Они чаще обращаются в сервисные центры и продлевают срок службы своих смартфонов, компьютеров и другой техники вместо того, чтобы менять на новую. Прогноз ситуации на рынке смартфонов Ситуация с нехваткой микросхем памяти и ценами на iPhone может стабилизироваться в ближайшие годы, сообщил Корнейчук. Nvidia поставила своим партнерам первые серверы на Vera Rubin с объемом памяти вдвое больше, чем на предыдущих серверах. Компании начнут закупать эту память. «И сейчас вся вот эта ситуация, она продлится, по средним оценкам, до 2029 года. В 2028 году запустят новые заводы и также будут запущены новые линии производства памяти», — сказал он. Однако есть и другой вариант развития событий. По мнению Корнейчука, Nvidia может придумать что-нибудь еще, и эта память уйдет на корпоративные и государственные нужды, а не простым потребителям.