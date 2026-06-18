Продукция Apple вырастет в цене

Из-за производственных издержек повышение цен на продукцию Apple неизбежно. Об этом генеральный директор корпорации Тим Кук сообщил в интервью газете The Wall Street Journal .

Стремительный рост издержек и неустойчивая ситуация с поставками комплектующих приведут к очередному повышению цен, заявил он. Серьезной проблемой Кук назвал дефицит микросхем памяти.

«К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромное повышение цен, которое ложится на нас, и стараемся защитить наших клиентов», — сказал он.

Ранее в интернете появилось фото первого складного iPhone-книжки. Разработчики вернули технологию Touch ID, но избавились от Face ID и камеры с телеобъективом. Старт продаж намечен на сентябрь.