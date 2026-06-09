Apple представила iOS 27 и Siri на основе ИИ

Компания Apple представила новые версии операционных систем для всех устройств телефонов, планшетов, умных часов, компьютеров и телевизоров. Об этом сообщил ТАСС .

Полностью переработан голосовой помощник Siri AI и существенно расширено применение искусственного интеллекта. Новая система поиска Search or Ask («Найди или спроси») объединяет функции Spotlight и Siri, она работает в текстовом и голосовом режимах. Сложные запросы Siri может переадресовывать другим ассистентам, таким как ChatGPT, Gemini или Claude. Новые ИИ-функции появились при работе с изображениями и камерой.

Новая оболочка для Mac полностью прекратила поддержку компьютеров с процессорами Intel, она совместима только с чипами Apple Silicon (M-серии) или A-серии.

Операционные системы станут доступны осенью 2026 года.

Ранее проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Валерий Романюк заявил, что «квантовая революция» в вычислительной технике может произойти в течение 1,5-2 лет.