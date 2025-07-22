Еще не все пропало. Как спасти переписки и фото в WhatsApp

Пользователи WhatsApp* забили тревогу из-за сообщений о возможном запрете платформы. Если популярный мессенджер действительно станет недоступным в России, все переписки безвозвратно исчезнут. Как спасти свои данные, разбирался 360.ru.

Что будет с WhatsApp в России

Первый тревожный звоночек для пользователей мессенджера прозвенел в середине июля, когда депутат Госдумы Антон Горелкин призвал готовиться к уходу WhatsApp* с российского рынка. Парламентарий намекнул, что платформа, скорей всего, попадет список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

Через некоторое время с заявлением о мессенджере выступил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он успокоил пользователей и подчеркнул, что называть даты блокировки WhatsApp* пока преждевременно.

Несмотря на это, многие россияне видят риски в дальнейшем использовании платформы, ведь ее совсем скоро могут отключить. Подстегивают волнение и сообщения в прессе.

Запрет платформы не исключил даже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что для продолжения работы в России мессенджер обязан соблюдать законодательство страны.

Инструкция для спасения чатов в WhatsApp

Чтобы заранее подготовиться к отключению платформы и не потерять важные переписки, следует экспортировать историю чатов. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой — вручную скачать чаты с помощью WhatsApp*.