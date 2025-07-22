Еще не все пропало. Как спасти переписки и фото в WhatsApp

Pogiba Alexandra/news.ru
Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

Пользователи WhatsApp* забили тревогу из-за сообщений о возможном запрете платформы. Если популярный мессенджер действительно станет недоступным в России, все переписки безвозвратно исчезнут. Как спасти свои данные, разбирался 360.ru.

Что будет с WhatsApp в России

Первый тревожный звоночек для пользователей мессенджера прозвенел в середине июля, когда депутат Госдумы Антон Горелкин призвал готовиться к уходу WhatsApp* с российского рынка. Парламентарий намекнул, что платформа, скорей всего, попадет список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

Через некоторое время с заявлением о мессенджере выступил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он успокоил пользователей и подчеркнул, что называть даты блокировки WhatsApp* пока преждевременно.

Несмотря на это, многие россияне видят риски в дальнейшем использовании платформы, ведь ее совсем скоро могут отключить. Подстегивают волнение и сообщения в прессе.

Запрет платформы не исключил даже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что для продолжения работы в России мессенджер обязан соблюдать  законодательство страны.

Инструкция для спасения чатов в WhatsApp

Чтобы заранее подготовиться к отключению платформы и не потерять важные переписки, следует экспортировать историю чатов. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой — вручную скачать чаты с помощью WhatsApp*.

  1. Откройте чат.
  2. Нажмите Другие опции > Еще  > Экспорт чата.
  3. Нажмите Без медиафайлов или Добавить файлы.
  4. Выберите нужный способ экспорта истории чатов. Можно сделать это через сообщения, электронную почту или просто добавить в заметки.
Фото: Медиасток.рф

Как сделать резервную копию

Эксперт из РТУ МИРЭА Юрий Силаев озвучил изданию «Секрет фирмы» способы не потерять медиаданные: фото и видео. Он посоветовал включить облачное резервное копирование, благодаря которому информация будет автоматически обновляться.

  1. Откройте настройки WhatsApp* → «Чаты» → «Резервная копия чатов».
  2. Установите ежедневную частоту копирования.
  3. Убедитесь, что аккаунт Google Drive привязан и в нем достаточно места.
  1. Перейдите в настройки WhatsApp* → «Чаты» → «Резервная копия чатов».
  2. Активируйте резервное копирование в iCloud.
  3. Нажмите «Создать сейчас».
  4. Проверьте, достаточно ли места в iCloud.
  5. Включите сквозное шифрование резервных копий и запомните пароль, иначе вы не сможете восстановить данные.
IMAGO/Silas Stein
Фото: IMAGO/Silas Stein/www.globallookpress.com

Что касается медиафайлов, то их, как и переписки, можно скачать вручную.

Все медиа хранятся в папке WhatsApp/Media во внутренней памяти или на SD-карте. Скопируйте эту папку на компьютер или внешний накопитель.

Для доступа к файлам WhatsApp* могут потребоваться iTunes, Finder или сторонние приложения. Важные фото, видео и документы из чатов придется сохранить вручную в галерею или файловое хранилище устройства.

Перенос данных из WhatsApp в Telegram

На фоне новостей о блокировке WhatsApp* некоторые мессенджеры предоставили возможность «переезда» привычных чатов. Например, их можно перенести в Telegram.

Но тут важно иметь в виду, что функция импорта истории из WhatsApp* не заменит резервное копирование, и голосовые сообщения, звонки и статусы не отправятся на новую платформу.

Возможно, в скором времени появятся удобные и надежные способы переноса данных на отечественную платформу. В  Госдуме уже предложили разработать инструмент для безопасного импорта данных из WhatsApp* и Telegram в мессенджер Max.

Но пока этого не произошло, лучше перестраховаться и самим скопировать все важные файлы и переписки.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте