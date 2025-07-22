Еще не все пропало. Как спасти переписки и фото в WhatsApp
Пользователи WhatsApp* забили тревогу из-за сообщений о возможном запрете платформы. Если популярный мессенджер действительно станет недоступным в России, все переписки безвозвратно исчезнут. Как спасти свои данные, разбирался 360.ru.
Что будет с WhatsApp в России
Первый тревожный звоночек для пользователей мессенджера прозвенел в середине июля, когда депутат Госдумы Антон Горелкин призвал готовиться к уходу WhatsApp* с российского рынка. Парламентарий намекнул, что платформа, скорей всего, попадет список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.
Через некоторое время с заявлением о мессенджере выступил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он успокоил пользователей и подчеркнул, что называть даты блокировки WhatsApp* пока преждевременно.
Несмотря на это, многие россияне видят риски в дальнейшем использовании платформы, ведь ее совсем скоро могут отключить. Подстегивают волнение и сообщения в прессе.
Запрет платформы не исключил даже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что для продолжения работы в России мессенджер обязан соблюдать законодательство страны.
Инструкция для спасения чатов в WhatsApp
Чтобы заранее подготовиться к отключению платформы и не потерять важные переписки, следует экспортировать историю чатов. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой — вручную скачать чаты с помощью WhatsApp*.
- Откройте чат.
- Нажмите Другие опции > Еще > Экспорт чата.
- Нажмите Без медиафайлов или Добавить файлы.
- Выберите нужный способ экспорта истории чатов. Можно сделать это через сообщения, электронную почту или просто добавить в заметки.
Как сделать резервную копию
Эксперт из РТУ МИРЭА Юрий Силаев озвучил изданию «Секрет фирмы» способы не потерять медиаданные: фото и видео. Он посоветовал включить облачное резервное копирование, благодаря которому информация будет автоматически обновляться.
- На Android:
- Откройте настройки WhatsApp* → «Чаты» → «Резервная копия чатов».
- Установите ежедневную частоту копирования.
- Убедитесь, что аккаунт Google Drive привязан и в нем достаточно места.
- На iOS:
- Перейдите в настройки WhatsApp* → «Чаты» → «Резервная копия чатов».
- Активируйте резервное копирование в iCloud.
- Нажмите «Создать сейчас».
- Проверьте, достаточно ли места в iCloud.
- Включите сквозное шифрование резервных копий и запомните пароль, иначе вы не сможете восстановить данные.
Что касается медиафайлов, то их, как и переписки, можно скачать вручную.
- На Android
Все медиа хранятся в папке WhatsApp/Media во внутренней памяти или на SD-карте. Скопируйте эту папку на компьютер или внешний накопитель.
- На iOS
Для доступа к файлам WhatsApp* могут потребоваться iTunes, Finder или сторонние приложения. Важные фото, видео и документы из чатов придется сохранить вручную в галерею или файловое хранилище устройства.
Перенос данных из WhatsApp в Telegram
На фоне новостей о блокировке WhatsApp* некоторые мессенджеры предоставили возможность «переезда» привычных чатов. Например, их можно перенести в Telegram.
Но тут важно иметь в виду, что функция импорта истории из WhatsApp* не заменит резервное копирование, и голосовые сообщения, звонки и статусы не отправятся на новую платформу.
Возможно, в скором времени появятся удобные и надежные способы переноса данных на отечественную платформу. В Госдуме уже предложили разработать инструмент для безопасного импорта данных из WhatsApp* и Telegram в мессенджер Max.
Но пока этого не произошло, лучше перестраховаться и самим скопировать все важные файлы и переписки.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.