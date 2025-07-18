WhatsApp, на выход. В ГД предупредили о возможном уходе популярного мессенджера из России

Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка

Мессенджер WhatsApp скоро уйдет с российского рынка. Об этом заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале .

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям», — заявил он.

По его словам, сейчас мессенджер каждый день используют 68% россиян. На втором месте Telegram — 55%.

При этом вопрос о юрисдикции Telegram остается открытым: в реестре Роскомнадзора страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, однако офис компании разработчика Павла Дурова расположен в ОАЭ, которые поддерживают дружественные отношения с Россией.

По мнению Горелкина, Telegram не окажется в списке сервисов, подпадающих под ограничительные меры. Тем более, если платформа продолжит соблюдать российское законодательство.

Ранее IT-эксперт Евгений Горбов заявил, что Telegram более функциональный, чем WhatsApp. Он сможет полностью заменить мессенджер, если его заблокируют.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.