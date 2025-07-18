В Кремле напомнили, что WhatsApp должен соблюдать российские законы

Песков: WhatsApp является популярным мессенджером и обязан соблюдать законы РФ

Фото: РИА «Новости»

Мессенджер WhatsApp является самым популярным сервисом в России и обязан соблюдать ее законодательство. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

«По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», — сказал он.

Первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что с большой долей вероятности мессенджер WhatsApp в ближайшее время попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, и уйдет с российского рынка.

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