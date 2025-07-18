В Кремле напомнили, что WhatsApp должен соблюдать российские законы

Мессенджер WhatsApp является самым популярным сервисом в России и обязан соблюдать ее законодательство. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».
«По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», — сказал он.
Первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что с большой долей вероятности мессенджер WhatsApp в ближайшее время попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, и уйдет с российского рынка.
Пятерых нелегальных мигрантов задержали в Балашихе
Книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде изъяли из продажи в Польше
В Кремле позитивно отнеслись к желанию Зеленского активизировать переговоры
Районный дом культуры в Ногинске вошел в новый пилотный проект «Умный ДК»
Клуб «Активное долголетик» из Богородского округа побывал на фестивале спорта
Новую дорогу проложили в деревне Калитино Богородского округа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте